Белгородская область не вошла в топ-10 самых непьющих регионов РФ

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Белгородская область в этом году в десятку самых трезвых регионов России не вошла. Область в 2023 году заняла 11 место. Отметим, что Белгородская область обошла Москву (13 место), Санкт-Петербург (18 место), соседнюю Курскую область (22 место), Воронежскую область (25 место).
В лидерах рейтинга оказалась Чечня, Дагестан и Ингушетия.
Напомним, что в 2022 году белгородцы начали пить больше крепкого алкоголя. На одного жителя Белгородской области приходилось пять литров проданного алкоголя крепче 25 градусов.