Белгородская область не вошла в топ-10 самых непьющих регионов РФ

Белгородская область в этом году в десятку самых трезвых регионов России не вошла. Область в 2023 году заняла 11 место. Отметим, что Белгородская область обошла Москву (13 место), Санкт-Петербург (18 место), соседнюю Курскую область (22 место), Воронежскую область (25 место).