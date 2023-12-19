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Белгородская область не вошла в топ-10 самых непьющих регионов РФ

Белгородская область не вошла в топ-10 самых непьющих регионов РФ

19 декабря 2023, 19:10
Фото: 1MI
Рейтинг составили эксперты федерального проекта «Трезвая Россия». Белгородская область по итогам 2023 года оказалась на 11 месте.
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Белгородская область в этом году в десятку самых трезвых регионов России не вошла. Область в 2023 году заняла 11 место. Отметим, что Белгородская область обошла Москву (13 место), Санкт-Петербург (18 место), соседнюю Курскую область (22 место), Воронежскую область (25 место).

В лидерах рейтинга оказалась Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Напомним, что в 2022 году белгородцы начали пить больше крепкого алкоголя. На одного жителя Белгородской области приходилось пять литров проданного алкоголя крепче 25 градусов.

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#Общество#Белгородская область#Рейтинг#Трезвость#Белгород#Алина Харина
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