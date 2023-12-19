Администрация Белгорода готова потратить на услуги такси 7 млн рублей

Из документов также известно, что машину исполнитель обязан будет подать в течение 15 минут после поступления заявки от заказчика. Заявку можно будет подать через мобильное приложение, в письменном виде или через оператора службы поддержки. В автомобиле должен быть чистый салон, также должен отсутствовать запах горюче-смазочных материалов и табачного дыма. Зимой салон автомобиля необходимо прогреть, а летом — охладить.