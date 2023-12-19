2023 год стал рекордным по количеству желающих принять участие в премии РАПК

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Как сообщает 56orb.ru, по заявлению членов правления ассоциации, в текущем году для участия в премии заявки подало рекордное (для года без федеральных выборов) количество кандидатов — речь идет о 100 заявках в 16 категориях.
Президент РАПК Григорий Казанков, подводя итоги премии, озвучил два основных тезиса: сейчас в отрасли растет количество тех, кто пришел недавно, и расширяется применение цифровых решений при проведении выборов.
«От искусственного интеллекта при создании текстов и графики агитационной продукции до построения собственных метавселенных. Этот выборный процесс впитал в себя современные технологии, что позволило политтехнологам проводить свою работу там, где еще вчера агитировать считалось невозможно. Стоит сказать, что отечественный рынок политического консалтинга занимает лидирующие позиции в мире по такому значению, как инновационность и технологичность избирательных кампаний», — также отметил Казанков.
В рамках события прошло несколько тематических панелей, посвященных актуальным на сегодня проблемам отрасли: цифровизации предвыборных штабов, дистанционному электронному голосованию, применению искусственного интеллекта в электоральных процессах. В конгрессе приняли участие как молодые представители профессионального сообщества, так и мэтры с огромным опытом работы в отрасли.
Победителем премии РАПК «Выбор» 2023 года в категории «Лучшее событие кампании» был объявлен проект «Памятник В. В. Жириновскому и первомайский митинг в метавселенной игры „Майнкрафт“, а в категории „Лучший контент агитационных материалов в Интернете“ премии удостоился проект „Контент интернет-кампании на выборах губернатора Смоленской области“.
Лучшим вирусным проектом сезона эксперты признали нейросеть «Жириновский». Достижения проректора РАНХиГС и соавтора современной идеологемы «Пентабазис» Андрея Полосина были отмечены премией РАПК «За вклад в развитие и популяризацию профессии».
Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский отметил важность премии, поскольку она позволяет изучить достижения коллег и познакомиться с тем инструментарием, которым они пользуются в своей работе.
Информационным партнером премии выступил медиахолдинг 1MI.