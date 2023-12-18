Выиграли всухую: «Белогорье» победило соперников из Нового Уренгоя

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
«Белогорье» обыграло «Факел» из Нового Уренгоя всухую. Матч состоялся на территории соперника. «Львы» победили со счётом 3:0.
Вернулись в команду после больничного Мохамед Аль-Хачдади и Юрий Цепков. В составе «Белогорья» в этот раз были Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан, а также другие волейболисты.
Как сообщается, счёт открыл капитан белгородцев. В первом сете «львы» заработали 25 очков, а соперники — 20. Вторая партия для ямальцев стала более результативной, однако победу «Белогорье» не отдавало. Команды заработали 23 и 25 очков соответственно. Третий сет завершился счётом 19:25.
Самыми результативными игроками ВК «Белгорье» стали Мохамед Аль-Хачдади, Павел Тетюхин, Цзинъинь Чжан — 17, 11 и девять очков соответственно. «Львы» уже седьмой раз побеждают в чемпионате и остаются на пятом месте. Следующий матч белгородцев состоится в Туле 20 декабря. Соперником будет нижегородский АСК.