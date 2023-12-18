ВСУ продолжают бить по Белгородчине: есть разрушения в домах, атакован объект связи

Противник выпустил 56 миномётных снарядов по селу Теребрено. Никто не пострадал, но разрушения есть в трёх домах. В один из них попал снаряд, во втором выбило окна, посекло фасад и кровлю, в третьем сгорела беседка. В селе также повредило линии электро- и газоснабжения. Подомовой обход и восстановительные работы продолжаются. Ещё в Краснояружском районе под обстрелами были село Поповка и окраина Репяховки — по два прилёта. Обошлось без последствий.