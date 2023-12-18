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Разрушения после обстрела, фото тематическое

ВСУ продолжают бить по Белгородчине: есть разрушения в домах, атакован объект связи

18 декабря 2023, 08:38
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела, фото тематическое

ВСУ ударили по Белгородской области 78 раз за день

Атаковано четыре района Белгородской области. В Краснояружском районе есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах Белгородской области 17 декабря. Накануне ВСУ атаковали четыре района региона. В Краснояружском районе зафиксированы разрушения.

Противник выпустил 56 миномётных снарядов по селу Теребрено. Никто не пострадал, но разрушения есть в трёх домах. В один из них попал снаряд, во втором выбило окна, посекло фасад и кровлю, в третьем сгорела беседка. В селе также повредило линии электро- и газоснабжения. Подомовой обход и восстановительные работы продолжаются. Ещё в Краснояружском районе под обстрелами были село Поповка и окраина Репяховки — по два прилёта. Обошлось без последствий.

В Грайворонском горокруге дрон-камикадзе атаковал Новостроевку-Вторую. Пострадал инфраструктурный объект связи. По окраине Дроновки выпустили один снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Белгородском районе ВСУ атаковали из артиллерии Красный Хутор. В селе зафиксирован один прилёт. Четыре снаряда выпустили по Наумовке. Там же с БПЛА сбросили взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый ВСУ выпустили десять гранатомётных выстрелов. Без последствий.

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