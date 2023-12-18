ВСУ продолжают бить по Белгородчине: есть разрушения в домах, атакован объект связи

Posted 18 декабря 2023, 08:38
Published 18 декабря 2023, 08:38
Modified 18 декабря 2023, 08:40
Updated 18 декабря 2023, 08:40
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах Белгородской области 17 декабря. Накануне ВСУ атаковали четыре района региона. В Краснояружском районе зафиксированы разрушения.
Противник выпустил 56 миномётных снарядов по селу Теребрено. Никто не пострадал, но разрушения есть в трёх домах. В один из них попал снаряд, во втором выбило окна, посекло фасад и кровлю, в третьем сгорела беседка. В селе также повредило линии электро- и газоснабжения. Подомовой обход и восстановительные работы продолжаются. Ещё в Краснояружском районе под обстрелами были село Поповка и окраина Репяховки — по два прилёта. Обошлось без последствий.
В Грайворонском горокруге дрон-камикадзе атаковал Новостроевку-Вторую. Пострадал инфраструктурный объект связи. По окраине Дроновки выпустили один снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Белгородском районе ВСУ атаковали из артиллерии Красный Хутор. В селе зафиксирован один прилёт. Четыре снаряда выпустили по Наумовке. Там же с БПЛА сбросили взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый ВСУ выпустили десять гранатомётных выстрелов. Без последствий.