bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря 2023, 08:38

Published 18 декабря 2023, 08:38

Modified 18 декабря 2023, 08:40

Updated 18 декабря 2023, 08:40

Разрушения после обстрела, фото тематическое

ВСУ продолжают бить по Белгородчине: есть разрушения в домах, атакован объект связи

18 декабря 2023, 08:38
Фото: 1MI. Разрушения после обстрела, фото тематическое

ВСУ ударили по Белгородской области 78 раз за день

Сюжет
Обстрел
Атаковано четыре района Белгородской области. В Краснояружском районе есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах Белгородской области 17 декабря. Накануне ВСУ атаковали четыре района региона. В Краснояружском районе зафиксированы разрушения.

Противник выпустил 56 миномётных снарядов по селу Теребрено. Никто не пострадал, но разрушения есть в трёх домах. В один из них попал снаряд, во втором выбило окна, посекло фасад и кровлю, в третьем сгорела беседка. В селе также повредило линии электро- и газоснабжения. Подомовой обход и восстановительные работы продолжаются. Ещё в Краснояружском районе под обстрелами были село Поповка и окраина Репяховки — по два прилёта. Обошлось без последствий.

В Грайворонском горокруге дрон-камикадзе атаковал Новостроевку-Вторую. Пострадал инфраструктурный объект связи. По окраине Дроновки выпустили один снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Белгородском районе ВСУ атаковали из артиллерии Красный Хутор. В селе зафиксирован один прилёт. Четыре снаряда выпустили по Наумовке. Там же с БПЛА сбросили взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый ВСУ выпустили десять гранатомётных выстрелов. Без последствий.

Повреждён частный дом: последствия обстрела села в Краснояружском районе
Узнать подробнее
Читайте также:
Человек пострадал, 12 коров погибли: последствия обстрела белгородского посёлкаУтро воскресенья в Белгородской области началось с уведомления об обстрелеРСЧС сообщает об обстреле белгородского села
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика