В Белгородской области заработал автообмен данными между энергетиками и спасателями

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Теперь все обращения жителей, поступающие на номер «112», автоматически регистрируются в информационной системе энергетиков по учету отключений и сразу поступают диспетчеру, который фиксирует каждый этап проведения ремонтных работ, начиная от направления бригады и заканчивая подачей электроэнергии.
Операторы ЕДДС муниципальных образований в режиме реального времени получили доступ к информации о причинах отсутствия электроэнергии, ходе аварийно-восстановительных работ и времени возобновления электроснабжения. Это существенно повысило оперативность и качество информирования потребителей, особенно в пиковые периоды, когда нагрузка на прямую линию кратно возрастает.
«Интеграция системы учета массовых отключений энергетиков (СУМО) и „Системы-112“ позволила перейти на качественно новый уровень взаимодействия оперативных служб, которые раньше работали несинхронно, а для ответов потребителям оператору службы 112 приходилось запрашивать информацию у диспетчера по телефону. Сейчас весь обмен автоматизирован и уже хорошо зарекомендовал себя, так что жители Белгородской области, куда бы они ни позвонили — на горячую линию энергетиков 8800-220-0-220 или на номер 112 — получат объективную информацию из первоисточника».
Антон Герасимов, директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»