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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Белгородэнерго

В Белгородской области заработал автообмен данными между энергетиками и спасателями

18 декабря 2023, 10:35
Фото: Белгородэнерго
Белгородэнерго
В Белгородской области в постоянную эксплуатацию ввели автоматизированный обмен данными между филиалом «Россети Центр» — «Белгородэнерго», Центром обработки вызовов системы-112 регионального управления ГОЧС и ЕДДС муниципальных образований региона.

Теперь все обращения жителей, поступающие на номер «112», автоматически регистрируются в информационной системе энергетиков по учету отключений и сразу поступают диспетчеру, который фиксирует каждый этап проведения ремонтных работ, начиная от направления бригады и заканчивая подачей электроэнергии.

Операторы ЕДДС муниципальных образований в режиме реального времени получили доступ к информации о причинах отсутствия электроэнергии, ходе аварийно-восстановительных работ и времени возобновления электроснабжения. Это существенно повысило оперативность и качество информирования потребителей, особенно в пиковые периоды, когда нагрузка на прямую линию кратно возрастает.

«Интеграция системы учета массовых отключений энергетиков (СУМО) и „Системы-112“ позволила перейти на качественно новый уровень взаимодействия оперативных служб, которые раньше работали несинхронно, а для ответов потребителям оператору службы 112 приходилось запрашивать информацию у диспетчера по телефону. Сейчас весь обмен автоматизирован и уже хорошо зарекомендовал себя, так что жители Белгородской области, куда бы они ни позвонили — на горячую линию энергетиков 8800-220-0-220 или на номер 112 — получат объективную информацию из первоисточника».
Антон Герасимов, директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
БелгородэнергоБелгородэнерго
БелгородэнергоБелгородэнерго
Белгородэнерго
Фото: Белгородэнерго
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