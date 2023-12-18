В Белгородской области заработал автообмен данными между энергетиками и спасателями

Операторы ЕДДС муниципальных образований в режиме реального времени получили доступ к информации о причинах отсутствия электроэнергии, ходе аварийно-восстановительных работ и времени возобновления электроснабжения. Это существенно повысило оперативность и качество информирования потребителей, особенно в пиковые периоды, когда нагрузка на прямую линию кратно возрастает.