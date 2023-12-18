В Белгороде дали старт проекту «Василий Поленов. Учитель и ученики»

Уже сейчас на сайте музея Василия Поленова доступны такие лекции как «Воейковы. История любви», «Поленов. Истоки и родовое гнездо», «Дальний Восток о Василии Поленове», а также видео об учениках Поленова, таких как Абрам Архипов, Сергей Виноградов и Исаак Левитан.