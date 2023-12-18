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В Белгороде дали старт проекту «Василий Поленов. Учитель и ученики»

В Белгороде дали старт проекту «Василий Поленов. Учитель и ученики»

18 декабря 2023, 12:58
Фото: ПАО "Ростелеком"
Это просветительский проект, в рамках которого журналисты и блогеры ЦФО вместе с искусствоведами художественных музеев страны создали цикл видеолекций о жизни и работах русского художника и наставника Василия Поленова и его известных учеников.
Сюжет
Конкурс

В рамках года педагога и наставника в России компания «Ростелеком» и государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова запустили новый просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики».

Его презентация в Белгороде состоялась 15 декабря. Как отметил директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Григорий Кузьменко, идея проекта возникла в начале июня на попечительском совете музея Василия Поленова. Проект поддержал и одобрил председатель попечительского совета и представитель президента РФ по ЦФО Игорь Щёголев.

Мы всегда являемся партнёрами очень интересных и хороших проектов. Не стал исключением и просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики». «Ростелеком» выступил в качестве партнёра. Была проделана очень большая работа. Наступило время объявить старт этого проекта в Белгородской области.
Григорий Кузьменко

С приветственным словом к участникам обратилась идейный вдохновитель проекта, директор музея-заповедника, правнучка великого художника Наталья Поленова.

Мы рады, что проект будет представлен в Белгороде. Его целью является популяризация художественного наследия Василия Поленова и его последователей. Все материалы компания «Ростелеком» передаст художественным училищам и школам на безвозмездной основе. Цифровые технологии позволят приобщить к произведениям мастеров живописи детей из самых удалённых уголков страны, транслируя лекции в онлайн-режиме.
Наталья Поленова

Посетил мероприятие и министр культуры Белгородской области Константин Курганский.

У проекта очень хорошие перспективы. Творчество Василия Поленова — понятное, ясное и интересное детям. Я думаю, что наши государственные музеи и художественные школы обязательно примут участие в проекте. А цифровизация наших учреждений гарантирует успех.
Константин Курганский
Фото: ПАО "Ростелеком"

Уже сейчас на сайте музея Василия Поленова доступны такие лекции как «Воейковы. История любви», «Поленов. Истоки и родовое гнездо», «Дальний Восток о Василии Поленове», а также видео об учениках Поленова, таких как Абрам Архипов, Сергей Виноградов и Исаак Левитан.

Кроме того, в рамках проекта проходит конкурс «Поленовский декабрь». Участникам нужно изучить изображения на сервизе «Времена года», украшенном рисунками по эскизам сестры Василия Поленова Елены Поленовой и, проявив фантазию и знания, создать свой эскиз на тему, как мог бы выглядеть «Поленовский декабрь».

Стоит отметить, что в сервизе всего 11 тарелочек, рисунки на которых соответствуют временам года. Утраченный месяц — декабрь.

Эскиз победителя воплотят и дополнят им фарфоровую коллекцию сервиза «Времена года». Автор лучшей работы сможет посетить пленэрную практику в 2024 году в мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике Василия Поленова. Подробности на сайте музея.

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#Конкурс#Ростелеком#Белгород#Кристина Семенчук#Цифровые технологии#Василий Поленов#Учитель и ученики#Музей-заповедник В. Д. Поленова#Просветительский проект#Художественное наследие
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