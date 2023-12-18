В «Белгород-Арене» в 2024 году проведут два крупных мероприятия

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
На совещании замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева предложила план мероприятий, приуроченных к 70-летию региона. Среди предложенного был форум территориального общественного самоуправления. Его цель — показать, как развивалось ТОС на Белгородчине и поделиться опытом, а также подвести итоги конкурса проектов ТОСов.
Проведение форума Гладков поддержал. По его словам, конкурс лучше провести сначала на муниципальном уровне, выбрать лучше ТОСы, а затем вывести их на региональный этап, который пройдёт в «Белгород-Арене»:
«Собрать там творческие коллективы с каждого района, показать ТОСы, вывести лучшие ТОСы области на большую сцену. Сделать такой большой региональный проект».
Так как президент Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, в следующем году в Белгородской области проведут также областной День многодетной семьи. В регионе более 17 тысяч многодетных семей, поэтому мероприятие Вячеслав Гладков тоже предложил провести на большой площадке — в Белгород-Арене.