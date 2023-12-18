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Белгород-Арена

В «Белгород-Арене» в 2024 году проведут два крупных мероприятия

18 декабря 2023, 09:06
Фото: 1MI
Белгород-Арена
На еженедельном совещании правительства обсудили, как в Белгородской области будут праздновать 70 лет со дня образования. Губернатор предложил выбрать в качестве площадки для двух мероприятий «Белгород-Арену».

На совещании замгубернатора по внутренней политике Ольга Медведева предложила план мероприятий, приуроченных к 70-летию региона. Среди предложенного был форум территориального общественного самоуправления. Его цель — показать, как развивалось ТОС на Белгородчине и поделиться опытом, а также подвести итоги конкурса проектов ТОСов.

Проведение форума Гладков поддержал. По его словам, конкурс лучше провести сначала на муниципальном уровне, выбрать лучше ТОСы, а затем вывести их на региональный этап, который пройдёт в «Белгород-Арене»:

«Собрать там творческие коллективы с каждого района, показать ТОСы, вывести лучшие ТОСы области на большую сцену. Сделать такой большой региональный проект».

Так как президент Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, в следующем году в Белгородской области проведут также областной День многодетной семьи. В регионе более 17 тысяч многодетных семей, поэтому мероприятие Вячеслав Гладков тоже предложил провести на большой площадке — в Белгород-Арене.

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#Общество#Белгородская область#Форум#Новости Белгорода#Тос#Белгород#Год семьи#Территориальное общественное самоуправление#70 лет#Екатерина Никулина#2024 год#День многодетной семьи
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