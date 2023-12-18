В «Белгород-Арене» в 2024 году проведут два крупных мероприятия

Так как президент Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, в следующем году в Белгородской области проведут также областной День многодетной семьи. В регионе более 17 тысяч многодетных семей, поэтому мероприятие Вячеслав Гладков тоже предложил провести на большой площадке — в Белгород-Арене.