«Страшно ходить»: Белгородцы пожаловались губернатору на лису на улице Спортивной

Posted Вчера, 20:25
Published Вчера, 20:25
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
В Белгороде по улице Спортивной бегает лиса. Как отметила местная жительница, лиса пугает горожан: «Дети ходили кататься к школе, она за ними гонялась. Страшно ходить утром даже на работу, можно её встретить. Помогите, пожалуйста».
Вячеслав Гладков сообщил, что дал поручение разобраться с ситуацией министру природопользования области: «Постараемся завтра решить. Надеюсь, что сможем лису найти. Согласен с вами, понимаем, что лисы являются переносчиками бешенства. И это действительно опасно для детей и взрослых».