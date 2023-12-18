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Published Вчера, 20:25

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

«Страшно ходить»: Белгородцы пожаловались губернатору на лису на улице Спортивной

«Страшно ходить»: Белгородцы пожаловались губернатору на лису на улице Спортивной

18 декабря 2023, 20:25
Фото: 1MI
По словам местной жительницы, животное пугает горожан. Жалобу озвучил Вячеслав Гладков во время вечернего эфира.

В Белгороде по улице Спортивной бегает лиса. Как отметила местная жительница, лиса пугает горожан: «Дети ходили кататься к школе, она за ними гонялась. Страшно ходить утром даже на работу, можно её встретить. Помогите, пожалуйста».

Вячеслав Гладков сообщил, что дал поручение разобраться с ситуацией министру природопользования области: «Постараемся завтра решить. Надеюсь, что сможем лису найти. Согласен с вами, понимаем, что лисы являются переносчиками бешенства. И это действительно опасно для детей и взрослых».

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#Общество#Жалоба#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Лиса
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