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Флаг России

Стало известно, какие мероприятия подготовили к 70-летию Белгородской области

18 декабря 2023, 08:50
Фото: 1MI
Флаг России
На еженедельном совещании правительства замгубернатора рассказала о мероприятиях и конкурсах, которые запланированы на 2024 год к юбилею со дня образования области.

В первую очередь, подчеркнула Ольга Медведева, 70-летие со дня образования Белгородской области станет главной темой всех мероприятий 2024 года. И проводить их будут во всех районах и округах:

«В рамках мероприятий будет показано, как развивался каждый муниципалитет, будут чествовать людей, которые внесли существенный вклад в это развитие. С концертами выступят лучшие муниципальные и региональные коллективы».

Все профессиональные праздники в том числе будут в тематике 70-летия региона. А для молодёжи проведут образовательные и развивающие мероприятия, среди которых:

— конкурс видеороликов «Читаем стихотворения авторов Белгородчины»;

— региональный этнофорум «Белсказкафест»;

— областной конкурс-фестиваль «Мода на народное»;

— областной кинофестиваль «Белый»;

— региональный краеведческий диктант;

— тематические уроки в учреждениях образования;

— молодёжная квест-игра «Тайны Белогорья»;

— открытая геологическая олимпиада «Земля и человек», и другое.

Крупные спортивные мероприятия в 2024 году будут также посвящены юбилею и пройдут с участием знаменитых белгородских спортсменов: массовая лыжня-гонка «Лыжня России», Всероссийский массовый забег и другие.

А 11 января на международной выставке-форуме на ВДНХ в Москве состоится День Белгородской области, который тоже станет знаковым мероприятием к 70-летию.

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