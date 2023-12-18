Стало известно, какие мероприятия подготовили к 70-летию Белгородской области

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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В первую очередь, подчеркнула Ольга Медведева, 70-летие со дня образования Белгородской области станет главной темой всех мероприятий 2024 года. И проводить их будут во всех районах и округах:
«В рамках мероприятий будет показано, как развивался каждый муниципалитет, будут чествовать людей, которые внесли существенный вклад в это развитие. С концертами выступят лучшие муниципальные и региональные коллективы».
Все профессиональные праздники в том числе будут в тематике 70-летия региона. А для молодёжи проведут образовательные и развивающие мероприятия, среди которых:
— конкурс видеороликов «Читаем стихотворения авторов Белгородчины»;
— региональный этнофорум «Белсказкафест»;
— областной конкурс-фестиваль «Мода на народное»;
— областной кинофестиваль «Белый»;
— региональный краеведческий диктант;
— тематические уроки в учреждениях образования;
— молодёжная квест-игра «Тайны Белогорья»;
— открытая геологическая олимпиада «Земля и человек», и другое.
Крупные спортивные мероприятия в 2024 году будут также посвящены юбилею и пройдут с участием знаменитых белгородских спортсменов: массовая лыжня-гонка «Лыжня России», Всероссийский массовый забег и другие.
А 11 января на международной выставке-форуме на ВДНХ в Москве состоится День Белгородской области, который тоже станет знаковым мероприятием к 70-летию.