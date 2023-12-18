Снова газ: ещё одна белгородская семья пострадала от отравления, есть жертвы

Напомним, что в декабре этого года участились случаи отравления угарным газом. Несколько дней назад стало известно о гибели ребёнка и его молодых родителей в Валуйском округе, о смерти 62-летнего мужчины из Шебекинского округа и двоих человек из Белгорода. Ещё одну семью и кошку медикам удалось привести в сознание.