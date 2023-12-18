Снова газ: ещё одна белгородская семья пострадала от отравления, есть жертвы

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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11 декабря в 21:00 в скорую поступил звонок от жителя Вейделевки. Мужчина рассказал, что его ребёнок плачет и теряет сознание. Выехавшая на место бригада зашла в открытую калитку, так как их никто не встретил — вся семья из троих человек оказалась без сознания в собственном доме из-за отравления угарным газом.
В соседней комнате дома спал ещё один мужчина. Медики сумели его разбудить и узнали, что он друг семьи, а в доме уже давно были проблемы с котлом. Фельдшеры открыли все окна и двери, вызвали дополнительную бригаду скорой помощи и начали оказывать помощь пострадавшим.
Трёхлетний ребёнок и женщина пришли в сознание в машине скорой помощи. Их отвезли в Валуйскую ЦРБ. Однако спасти главу семейства не удалось: он умер до прибытия медиков.
Напомним, что в декабре этого года участились случаи отравления угарным газом. Несколько дней назад стало известно о гибели ребёнка и его молодых родителей в Валуйском округе, о смерти 62-летнего мужчины из Шебекинского округа и двоих человек из Белгорода. Ещё одну семью и кошку медикам удалось привести в сознание.