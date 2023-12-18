Родителей отличившихся при службе бойцов начнут награждать медалями

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Курской области учредили медали «Мать героя» и «Отец героя». Указанные награды будут получать родители курян, отличившихся в службе. Закон об учреждении двух региональных наград уже подписали.
Как пишет издание, медалями будут награждать матерей и отцов, в том числе усыновителей и опекунов, чьи дети отличились при исполнении воинского, гражданского, служебного долга по защите Отечества. Также медали будут вручать родителям, воспитавшим детей, которые отличились в работе по обеспечению безопасности государства, законности и правопорядка, по охране жизни и здоровья людей, по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Эти награды будут вручать родителям отличившихся при исполнении гражданского или служебного долга, добавил курский губернатор Роман Старовойт. Медали будут вручать родителям и в случае смерти ребёнка.