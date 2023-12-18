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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

Награды, фото тематическое

Родителей отличившихся при службе бойцов начнут награждать медалями

18 декабря 2023, 08:18
Фото: 1MI
Награды, фото тематическое

В Курской области появились медали «Мать героя» и «Отец героя»

Награды «Мать героя» и «Отец героя» будут получать родители курян, которые отличились при исполнении воинского, гражданского, служебного долга по защите Отечества. Соответствующий закон уже подписали в соседнем регионе, сообщают «Курские известия».

В Курской области учредили медали «Мать героя» и «Отец героя». Указанные награды будут получать родители курян, отличившихся в службе. Закон об учреждении двух региональных наград уже подписали.

Как пишет издание, медалями будут награждать матерей и отцов, в том числе усыновителей и опекунов, чьи дети отличились при исполнении воинского, гражданского, служебного долга по защите Отечества. Также медали будут вручать родителям, воспитавшим детей, которые отличились в работе по обеспечению безопасности государства, законности и правопорядка, по охране жизни и здоровья людей, по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Эти награды будут вручать родителям отличившихся при исполнении гражданского или служебного долга, добавил курский губернатор Роман Старовойт. Медали будут вручать родителям и в случае смерти ребёнка.

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#Общество#Закон#Курская область#Награда#Черноземье#Медаль#Наталья Корявых#Роман Старовойт
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