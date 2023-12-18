Родителей отличившихся при службе бойцов начнут награждать медалями

Как пишет издание, медалями будут награждать матерей и отцов, в том числе усыновителей и опекунов, чьи дети отличились при исполнении воинского, гражданского, служебного долга по защите Отечества. Также медали будут вручать родителям, воспитавшим детей, которые отличились в работе по обеспечению безопасности государства, законности и правопорядка, по охране жизни и здоровья людей, по ликвидации чрезвычайных ситуаций.