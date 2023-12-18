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Пожар

Огонь убил шестерых белгородцев

18 декабря 2023, 07:42
Фото: Midjourney
Пожар

41 пожар потушили в Белгородской области за неделю

Всего за это время на территории Белгородской области зафиксировали 41 пожар. Несколько человек погибли, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

Шестеро белгородцев погибли в огне за прошедшую неделю. Всего на территории региона за указанный период зафиксировали 41 пожар.

11 декабря в Белгороде на улице Горького из-за пожара в однокомнатной квартире погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1960 года рождения. Эвакуироваться из-за возгорания пришлось 15 жителям дома.

13 декабря в посёлке Прибрежный в Новооскольском горокруге погиб мужчина 1965 года рождения. Пожар произошёл в квартире.

14 декабря в Валуйском горокруге в селе Насоново из-за пожара в жилом доме умерли двое мужчин 1948 и 1976 годов рождения. Подробности трагедии не уточнялись.

Ещё один пожар привёл к гибели человека в Терновке Яковлевского горокруга. В результате возгорания скончался мужчина 1954 года рождения.

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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Погибшие#Белгород#Наталья Корявых#Валуйский горокруг#Яковлевский горокруг#Новооскольский горокруг
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