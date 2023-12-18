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Не во всех районах Белгородской области материально поощряют одарённых детей

Не во всех районах Белгородской области материально поощряют одарённых детей

18 декабря 2023, 08:16
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе оперсовещания. Региональный министр образования Андрей Милёхин предложил ввести ряд мер поддержки на муниципальном уровне. Расчёты представлены ниже.

По данным чиновника, на сегодняшний день существуют следующие муниципальные меры поддержки одарённых детей:

  • премия главы победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников — от 1000 до 5000 рублей. Премия введена в четырёх районах.
  • премия главы школьникам за успехи в учёбе от 700 до 5000 рублей. Она действует в восьми районах.
  • стипендия главы одарённым и талантливым школьникам и студентам — от 300 до 5000 рублей. Её выплачивают в 12 муниципалитетах.
  • премии, стипендии предприятий — от 800 до 8000 рублей. Сумма не указана, однако известно, что её получают дети в двух районах.
  • оплата расходов по участию в конкурсах. Средства выделяют в двух муниципалитетах.

Поэтому чиновник озвучил предложения по муниципальным мерам поддержки для выхода на единый стандартизированный подход. Подробнее на слайде:

Фото: Из оперативного совещания правительства области

Милёхин отметил, что на сегодняшний день всего в регионе 2265 победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Для их поощрения потребуется 11,3 млн рублей.

Что касается единоразовой премии главы муниципалитета медалистам, к примеру, в прошлом году было 925 «золотых» медалистов. Судя по этим данным и с потенциальным учётом «серебряных» медалистов для выплат понадобится свыше 30 млн рублей.

Напомним, на выплаты одарённым детям Белгородской области на региональном уровне выделили 84,2 млн рублей.

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#Белгородская область#Стипендия#Предприятия#Белгород#Кристина Семенчук#Всероссийская олимпиада школьников#Одарённые дети#Муниципальные меры поддержки
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