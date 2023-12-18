Не во всех районах Белгородской области материально поощряют одарённых детей

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
По данным чиновника, на сегодняшний день существуют следующие муниципальные меры поддержки одарённых детей:
Поэтому чиновник озвучил предложения по муниципальным мерам поддержки для выхода на единый стандартизированный подход. Подробнее на слайде:
Милёхин отметил, что на сегодняшний день всего в регионе 2265 победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Для их поощрения потребуется 11,3 млн рублей.
Что касается единоразовой премии главы муниципалитета медалистам, к примеру, в прошлом году было 925 «золотых» медалистов. Судя по этим данным и с потенциальным учётом «серебряных» медалистов для выплат понадобится свыше 30 млн рублей.
Напомним, на выплаты одарённым детям Белгородской области на региональном уровне выделили 84,2 млн рублей.