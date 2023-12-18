«Народ был и будет единственным источником власти»: о чём говорил Путин на съезде

Перед этим съездом, две недели назад, Путин уже посетил выставку-форум и ознакомился с экспозицией регионов. На самом съезде он поблагодарил делегатов за поддержку и подчеркнул важность того, чтобы Россия была сильной и суверенной. Путин отметил, что каждому нужно понимать, что задачи становятся всё более сложными.