Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
На съезде, который состоялся на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, все делегаты единогласно поддержали Владимира Путина в его решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые пройдут в марте 2024 года.
Перед этим съездом, две недели назад, Путин уже посетил выставку-форум и ознакомился с экспозицией регионов. На самом съезде он поблагодарил делегатов за поддержку и подчеркнул важность того, чтобы Россия была сильной и суверенной. Путин отметил, что каждому нужно понимать, что задачи становятся всё более сложными.
Он подчеркнул, что в эти времена необходима плотность и сплочённость, готовность ответить на любые вызовы, включая попытки нарушить межнациональное и межрелигиозное гражданское согласие.
Путин заявил, что Россия не может просто отдать свой суверенитет ради материальных выгод и стать чьим-то слугой. Он подчеркнул, что Россия сама будет принимать решения, без вмешательства из-за рубежа.
Он также отметил, что западные элиты пытались агрессивно воздействовать на Россию, но их попытки не увенчались успехом. Они хотели разрушить экономику, социальную сферу и политическую систему, но не смогли посеять внутреннюю смуту.
Путин подчеркнул, что необходимо продолжать совершенствовать демократические институты и механизмы народовластия, включая прямое участие граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.
Также Путин подчеркнул важность работы с лидерами общественного мнения, профессионалами, волонтёрами и героями, а также с ветеранами специальной военной операции. Он отметил, что это будет способствовать дальнейшему качественному развитию и укреплению связи с обществом.