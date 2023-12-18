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Владимир Путин

«Народ был и будет единственным источником власти»: о чём говорил Путин на съезде

18 декабря 2023, 07:37
Фото: 1MI
Владимир Путин

ЕР поддержала Путина на выборах президента

Владимир Путин поблагодарил делегатов за поддержку, обозначил задачи и прокомментировал отношение Запада к России. Основные моменты собрали журналисты ТАСС.

На съезде, который состоялся на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, все делегаты единогласно поддержали Владимира Путина в его решении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые пройдут в марте 2024 года.

Перед этим съездом, две недели назад, Путин уже посетил выставку-форум и ознакомился с экспозицией регионов. На самом съезде он поблагодарил делегатов за поддержку и подчеркнул важность того, чтобы Россия была сильной и суверенной. Путин отметил, что каждому нужно понимать, что задачи становятся всё более сложными.

Он подчеркнул, что в эти времена необходима плотность и сплочённость, готовность ответить на любые вызовы, включая попытки нарушить межнациональное и межрелигиозное гражданское согласие.

Путин заявил, что Россия не может просто отдать свой суверенитет ради материальных выгод и стать чьим-то слугой. Он подчеркнул, что Россия сама будет принимать решения, без вмешательства из-за рубежа.

Он также отметил, что западные элиты пытались агрессивно воздействовать на Россию, но их попытки не увенчались успехом. Они хотели разрушить экономику, социальную сферу и политическую систему, но не смогли посеять внутреннюю смуту.

Путин подчеркнул, что необходимо продолжать совершенствовать демократические институты и механизмы народовластия, включая прямое участие граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.

Также Путин подчеркнул важность работы с лидерами общественного мнения, профессионалами, волонтёрами и героями, а также с ветеранами специальной военной операции. Он отметил, что это будет способствовать дальнейшему качественному развитию и укреплению связи с обществом.

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#Владимир Путин#Политика#Заявления#Ер#Съезд
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