На организацию выступления кавер-группы на праздниках в Белгороде потратят 120 тысяч

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
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Updated Сегодня, 20:00
На госзакупках появился договор на организацию выступления кавер-группы «КБН Жара!» на городских мероприятиях во время празднования встречи Нового 2024 года. Договор на оказание услуг был заключён 15 декабря.
Согласно данным сайта госзакупок, организация выступления обойдётся в 120 тыс. рублей.
Помимо концертов, на Соборной площади организуют новогоднюю ярмарку, интермедии у ёлки, забеги и новогодние программы. 7 января пройдёт рождественский концерт. Новогодние мероприятия будут проходить с 13 декабря по 14 января.