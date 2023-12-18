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На организацию выступления кавер-группы на праздниках в Белгороде потратят 120 тысяч

На организацию выступления кавер-группы на праздниках в Белгороде потратят 120 тысяч

18 декабря 2023, 19:46
Фото: 1MI
Кавер-группа «КБН Жара!» выступит на новогодних городских мероприятиях. Заказчик услуги — культурный центр «Октябрь».

На госзакупках появился договор на организацию выступления кавер-группы «КБН Жара!» на городских мероприятиях во время празднования встречи Нового 2024 года. Договор на оказание услуг был заключён 15 декабря.

Согласно данным сайта госзакупок, организация выступления обойдётся в 120 тыс. рублей.

Помимо концертов, на Соборной площади организуют новогоднюю ярмарку, интермедии у ёлки, забеги и новогодние программы. 7 января пройдёт рождественский концерт. Новогодние мероприятия будут проходить с 13 декабря по 14 января.

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#Общество#Белгородская область#Новый год#Новогодние праздники#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Кавер-группа
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