На новогодних праздниках белгородцам подарят колонки, миксеры и тостеры

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Дирекция фестивалей Белгорода ранее закупила раздаточную подарочную продукцию в рамках организации и проведения Нового года и Рождества. Договор заключили в пятницу, 15 декабря. Срок исполнения — до 31 декабря.
Исходя из размещённой на сайте информации, исполнителю нужно поставить 81 упаковочный пакет, 27 портативных колонок, 27 миксеров и 27 тостеров. Сумма контракта составила 161 973 рубля.
Напомним, что юным белгородцам подарят сладкие новогодние подарки за 76 млн рублей из областного бюджета. Губернатор области Вячеслав Гладков показал жителям, как выглядят подарки внутри.