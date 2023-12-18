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Published Сегодня, 14:36

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Updated Сегодня, 14:38

Тостер

На новогодних праздниках белгородцам подарят колонки, миксеры и тостеры

18 декабря 2023, 14:36
Фото: 1MI
Тостер

Дирекция фестивалей Белгорода закупила подарочную продукцию на 161 тыс. рублей

Всего дирекция закупила 81 единицу техники: колонки, миксеры и тостеры. Соответствующий договор появился на сайте госзакупок. В настоящий момент услуга находится на стадии исполнения.

Дирекция фестивалей Белгорода ранее закупила раздаточную подарочную продукцию в рамках организации и проведения Нового года и Рождества. Договор заключили в пятницу, 15 декабря. Срок исполнения — до 31 декабря.

Исходя из размещённой на сайте информации, исполнителю нужно поставить 81 упаковочный пакет, 27 портативных колонок, 27 миксеров и 27 тостеров. Сумма контракта составила 161 973 рубля.

Напомним, что юным белгородцам подарят сладкие новогодние подарки за 76 млн рублей из областного бюджета. Губернатор области Вячеслав Гладков показал жителям, как выглядят подарки внутри.

Гладков показал, как должны выглядеть сладкие новогодние подарки
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