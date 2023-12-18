На новогодних праздниках белгородцам подарят колонки, миксеры и тостеры

Дирекция фестивалей Белгорода закупила подарочную продукцию на 161 тыс. рублей

Всего дирекция закупила 81 единицу техники: колонки, миксеры и тостеры. Соответствующий договор появился на сайте госзакупок. В настоящий момент услуга находится на стадии исполнения.