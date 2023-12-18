Медведев: ЕР сделает всё, чтобы на выборах победу снова одержал Путин

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Как сообщает издание newsnn.ru, в ходе пленарного заседания председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия будет прилагать все усилия для обеспечения безоговорочной победы действующего президента Российской Федерации на выборах 2024 года.
По его словам, для «Единой России» верность курсу, определенному президентом Российской Федерации, означает постоянную работу на максимуме. Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» задействует весь свой опыт и потенциал для поддержки Владимира Путина.
В свою очередь Владимир Путин выразил благодарность партии «Единая Россия» за последовательную и надежную поддержку. По его словам, она для него значима и важна. Совместно с партией, отметил президент, они преодолевали испытания и достигали успехов, и вместе им предстоит еще многое сделать в интересах Российской Федерации.
Он также отметил, что основные задачи в настоящее время заключаются в укреплении экономики, социальной сферы и научно-технологического потенциала в интересах граждан и благополучия российских семей. Значимой для партии «Единая Россия» также должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами разных сфер, волонтерами и ветеранами специальной военной операции, уверен Путин. Он призвал партию принимать активное участие в проектах, связанных с Годом семьи.
Владимир Путин также напомнил о важности развития народной программы партии «Единая Россия», чтобы она отвечала современным вызовам, а также о включении ответов на обращения граждан в избирательные программы. Путин считает, что в избирательную программу необходимо включить направления, связанные с развитием первичного звена здравоохранения, строительством и обновлением инфраструктуры массового спорта, и другие.
На сайте ER.RU сообщается, что секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке действующего главы государства одобряет большинство граждан.
По его словам, партия намерена обеспечить максимальное участие своего актива в президентских выборах, максимальную поддержку кандидата. Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» будет пресекать любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне.