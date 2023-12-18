Медведев: ЕР сделает всё, чтобы на выборах победу снова одержал Путин

В свою очередь Владимир Путин выразил благодарность партии «Единая Россия» за последовательную и надежную поддержку. По его словам, она для него значима и важна. Совместно с партией, отметил президент, они преодолевали испытания и достигали успехов, и вместе им предстоит еще многое сделать в интересах Российской Федерации.