Копчик ушиблен, видеозаписи нет: что произошло с упавшей в ТЦ пожилой белгородкой?

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Днём в субботу 25 ноября мать белгородца Юрия находилась в ТК «Славянский». Мужчина рассказал, что женщина решила подняться на второй этаж: после того, как она наступила на ступень эскалатора и взялась за поручни, её якобы ударило током, а ступеньки сложились. Женщина упала.
Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, 25 ноября в полицию пришло сообщение о поступлении в больницу 74-летней женщины с ушибами головы, локтя и копчика. Предварительно установлено, что травмы жительница Белгорода получила «в одном из торговых центров».
В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой установлено, что видеозаписи происшествия нет в связи с особенностями системы архивации.
пресс-служба УМВД
Ранее Юрий также просил свидетелей истории связаться с ним в социальных сетях или через СМИ.