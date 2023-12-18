Копчик ушиблен, видеозаписи нет: что произошло с упавшей в ТЦ пожилой белгородкой?

Днём в субботу 25 ноября мать белгородца Юрия находилась в ТК «Славянский». Мужчина рассказал, что женщина решила подняться на второй этаж: после того, как она наступила на ступень эскалатора и взялась за поручни, её якобы ударило током, а ступеньки сложились. Женщина упала.