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Published Сегодня, 13:50

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Updated Сегодня, 14:18

Эскалатор, архивное фото

Копчик ушиблен, видеозаписи нет: что произошло с упавшей в ТЦ пожилой белгородкой?

18 декабря 2023, 13:50
Фото: 1MI
Эскалатор, архивное фото

В полиции прокомментировали падение пожилой белгородки с эскалатора в ТЦ

В начале декабря пожилая белгородка сообщила о том, что эскалатор в торговом центре ударил её током, после чего она упала. В полиции Бел.Ру сообщили, что по делу проводится проверка, а женщина сломала копчик.

Днём в субботу 25 ноября мать белгородца Юрия находилась в ТК «Славянский». Мужчина рассказал, что женщина решила подняться на второй этаж: после того, как она наступила на ступень эскалатора и взялась за поручни, её якобы ударило током, а ступеньки сложились. Женщина упала.

Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, 25 ноября в полицию пришло сообщение о поступлении в больницу 74-летней женщины с ушибами головы, локтя и копчика. Предварительно установлено, что травмы жительница Белгорода получила «в одном из торговых центров».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой установлено, что видеозаписи происшествия нет в связи с особенностями системы архивации.
пресс-служба УМВД

Ранее Юрий также просил свидетелей истории связаться с ним в социальных сетях или через СМИ.

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