Количество предприятий, получивших поддержку Корпорации МСП, выросло в 3,5 раза

Каждое семнадцатое среднее или малое предприятие РФ в 2022 году было охвачено мерами поддержки Корпорации МСП. В 2023-м это было уже каждое двенадцатое предприятие. По прогнозам экспертов корпорации, в 2025 году это будет каждое пятое предприятие.

По сравнению с 2020 годом рост по охвату поддержкой — в 3,5 раза. Этого удалось достичь благодаря цифровизации мер государственной поддержки, в том числе цифровому профилю на платформе МСП.РФ. Также свою роль сыграли упрощение доступа к мерам государственной помощи и «зонтичное» поручительство от КМСП, пишут РИА Новости. Лидирующая тройка регионов по охвату предпринимателей мерами поддержки Корпорации МСП выглядит следующим образом: Чукотский автономный округ — каждый 3-й, Ненецкий — каждый 5-й, Магаданская область — каждый 6-й. Аналитики Корпорации МСП сообщили, что компании, которым удалось воспользоваться государственной поддержкой от МСП, показывают прирост дохода на 19% и рост занятости на 5%. Без господдержки компании смогли получить рост дохода на 6% и сократили занятость на 3%. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что благодаря цифровизации государство может анализировать деятельность предпринимателей и предлагать более актуальную помощь на каждом этапе развития компании. При этом если в помощи отказывают, то совершенно прозрачно, с указанием причины негативного решения. Напомним: расширение господдержки бизнеса, в том числе через ее цифровизацию, предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Его запустили по инициативе президента Владимира Путина.