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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Эксперт рассказал о значимости сериала "Слово пацана" для российского кинематографа

18 декабря 2023, 18:06
Один из самых обсуждаемых в России сериалов называется "Слово пацана".

Мнения о нем разделились — отрицательные и положительные. Александр Коробко, журналист-международник и руководитель медиакомпании «Русский час», дал интервью Pravda.ru, где рассказал о значении этого сериала для российского кинематографа и определил его особенности.

Эксперт заявил, что несмотря на восторженные отзывы о сериале и его описание в статьях и интервью, он сам не испытывает желания его посмотреть. Он объяснил, что не считает сериал злом, но считает, что он занял слишком большое место в общественном сознании и вытеснил другие фильмы. Он считает, что это вопрос, который должны задать сами себе: кто мы, куда мы идем. Культура, особенно великая культура страны, всегда работала над осмыслением пороков и переходом к новому качеству для человека и общества. Он привел примеры таких великих фигур, как Пушкин, Достоевский, Чехов, и наши великолепные фильмы. Он сравнил сериал с романом Достоевского «Преступление и наказание», где описание убийства Раскольниковым старушки занимает основную часть романа. Поэтому он считает важным задать себе вопрос: зачем обманывать себя? Несмотря на то, что многие говорят о том, что сериал вызывает ужас перед подростковым бандитизмом и осуждает его, эксперт не согласен с этим мнением.

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