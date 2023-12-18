Эксперт рассказал о значимости сериала "Слово пацана" для российского кинематографа

Эксперт заявил, что несмотря на восторженные отзывы о сериале и его описание в статьях и интервью, он сам не испытывает желания его посмотреть. Он объяснил, что не считает сериал злом, но считает, что он занял слишком большое место в общественном сознании и вытеснил другие фильмы. Он считает, что это вопрос, который должны задать сами себе: кто мы, куда мы идем. Культура, особенно великая культура страны, всегда работала над осмыслением пороков и переходом к новому качеству для человека и общества. Он привел примеры таких великих фигур, как Пушкин, Достоевский, Чехов, и наши великолепные фильмы. Он сравнил сериал с романом Достоевского «Преступление и наказание», где описание убийства Раскольниковым старушки занимает основную часть романа. Поэтому он считает важным задать себе вопрос: зачем обманывать себя? Несмотря на то, что многие говорят о том, что сериал вызывает ужас перед подростковым бандитизмом и осуждает его, эксперт не согласен с этим мнением.