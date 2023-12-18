Доля частично занятых белгородцев превысила 10%

Как указано в исследовании, в III квартале 2022 года в Белгородской области насчитывалось 42,8 тыс. не полностью занятых работников. Спустя год их число снизилось до 40,4 тыс. Причём большинство, 34 тыс. человек, брали отпуск без содержания. 5,3 тыс. работников трудились неполное время по инициативе работодателя или своей собственной. Ещё 1,2 тыс. находились в простое.