Доля частично занятых белгородцев превысила 10%

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В Белгородской области доля частично занятых работников на крупных и средних предприятиях достигла 11% по состоянию на III квартал текущего года. В остальных регионах Центрального Черноземья этот показатель оказался выше.
Как указано в исследовании, в III квартале 2022 года в Белгородской области насчитывалось 42,8 тыс. не полностью занятых работников. Спустя год их число снизилось до 40,4 тыс. Причём большинство, 34 тыс. человек, брали отпуск без содержания. 5,3 тыс. работников трудились неполное время по инициативе работодателя или своей собственной. Ещё 1,2 тыс. находились в простое.
Доля частично занятых сотрудников в соседней Воронежской области составила 13,1%, в Курской области — 12,9%, в Липецкой области — 13,9%, а в Тамбовской — 11,4%. В среднем по России этот показатель составил 13,7%.
Аналитики добавили, что число россиян в отпуске за свой счёт стало максимальным за десять лет.