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Работа

Доля частично занятых белгородцев превысила 10%

18 декабря 2023, 11:45
Фото: 1MI
Работа

В Белгородской области снизилось число частично занятых работников предприятий

За год в регионе снизилось число не полностью занятых работников с 42,8 тыс. до 40,4 тыс. Большинство берёт отпуск без содержания, следует из данных исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Белгородской области доля частично занятых работников на крупных и средних предприятиях достигла 11% по состоянию на III квартал текущего года. В остальных регионах Центрального Черноземья этот показатель оказался выше.

Как указано в исследовании, в III квартале 2022 года в Белгородской области насчитывалось 42,8 тыс. не полностью занятых работников. Спустя год их число снизилось до 40,4 тыс. Причём большинство, 34 тыс. человек, брали отпуск без содержания. 5,3 тыс. работников трудились неполное время по инициативе работодателя или своей собственной. Ещё 1,2 тыс. находились в простое.

Доля частично занятых сотрудников в соседней Воронежской области составила 13,1%, в Курской области — 12,9%, в Липецкой области — 13,9%, а в Тамбовской — 11,4%. В среднем по России этот показатель составил 13,7%.

Аналитики добавили, что число россиян в отпуске за свой счёт стало максимальным за десять лет.

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#Белгородская область#Экономика#Работа#Занятость#Отпуск#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых
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