Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Белгородец недоволен, что на Соборной площади поставили искусственную, а не живую ель

Белгородец недоволен, что на Соборной площади поставили искусственную, а не живую ель

18 декабря 2023, 17:56
Фото: 1MI
По его словам, искусственное дерево не создаёт новогоднее настроение. Тему подняли во время прямого эфира мэра Белгорода.

Житель Белгорода спросил у Валентина Демидова, почему в центре города нельзя поставить живую ель. По его словам, живое дерево лучше создаёт новогоднее настроение.

Многие с вами поспорят по вопросу спиливания живых деревьев ради нескольких дней праздника. Во-вторых, когда рассматривали варианты конструкций для Соборной площади, то обращали внимание на следующие аспекты: безопасность — конструкция должна быть устойчивой при сильном ветре; визуальные качества — ёлка в течение продолжительного времени при всех погодных условиях не должна видоизменяться; высота.
Валентин Демидов

Мэр подчеркнул, что ёлка, которая сейчас стоит на площади, соответствует всем нормам.

Летающие сани и потухший каток: как прошло открытие ёлки в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Летающие сани и потухший каток: как прошло открытие ёлки в БелгородеВ Белгороде началась церемония открытия главной новогодней ёлкиМузыкальный перформанс и квадрокоптер: как началось открытие ёлки в Белгороде
#Город#Новый год#Ёлка#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
Подпишитесь
Разрушений всё-таки больше: Гладков уточнил последствия атаки на приграничье
Сегодня, 14:50
Владимир Зотов продал свою долю в «ГК Агро-Белогорье»?
Сегодня, 14:44
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
Сегодня, 12:52
В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага
Сегодня, 12:21
«Сохранит производство»: Клепиков отметил значимость создания ОЭЗ в Шебекино
Сегодня, 13:51
«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад
Сегодня, 09:14