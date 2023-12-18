Белгородец недоволен, что на Соборной площади поставили искусственную, а не живую ель

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Житель Белгорода спросил у Валентина Демидова, почему в центре города нельзя поставить живую ель. По его словам, живое дерево лучше создаёт новогоднее настроение.
Многие с вами поспорят по вопросу спиливания живых деревьев ради нескольких дней праздника. Во-вторых, когда рассматривали варианты конструкций для Соборной площади, то обращали внимание на следующие аспекты: безопасность — конструкция должна быть устойчивой при сильном ветре; визуальные качества — ёлка в течение продолжительного времени при всех погодных условиях не должна видоизменяться; высота.
Валентин Демидов
Мэр подчеркнул, что ёлка, которая сейчас стоит на площади, соответствует всем нормам.