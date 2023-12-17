В Белгороде начнут курсировать 10 новых больших автобусов

— Алексеевка — девять автобусов малого класса, восемь из них в этом году;

— Белгород (ЕТК) — 26 автобусов большого класса в этом году;

— Вейделевский район: пять автобусов среднего класса и один малого класса в 2024 году;

— Волоконовский район: два автобуса (среднего и малого класса) в следующем году;

— Грайворонский городской округ три автобуса малого класса в 2024 году;

— Губкин — по шесть автобусов среднего и малого класса в следующем году;

— Красненский район получиттри автобуса малого класса

— Старый Оскол — 12 автобусов большого класса в этом году;

— Яковлевский городской округ: 11 автобусов большого, три среднего и два малого класса.