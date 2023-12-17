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Автобус в Белгороде

В Белгороде начнут курсировать 10 новых больших автобусов

17 декабря 2023, 06:44
Фото: 1MI
Автобус в Белгороде
Ещё семь автобусов выйдут на рейсы в Старом Осколе. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В утреннем обращении глава региона рассказал, что в Белгородскую область поступили 17 новых автобусов по президентской программе. Десять из них отправятся в областной центр, другие семь — в Старый Оскол. По этой же программе до конца декабря в регион приедут ещё 16 автобусов, а всего область получит 89. Вот как их распределят по районам и округам:

— Алексеевка — девять автобусов малого класса, восемь из них в этом году;
— Белгород (ЕТК) — 26 автобусов большого класса в этом году;
— Вейделевский район: пять автобусов среднего класса и один малого класса в 2024 году;
— Волоконовский район: два автобуса (среднего и малого класса) в следующем году;
— Грайворонский городской округ три автобуса малого класса в 2024 году;
— Губкин — по шесть автобусов среднего и малого класса в следующем году;
— Красненский район получиттри автобуса малого класса
— Старый Оскол — 12 автобусов большого класса в этом году;
— Яковлевский городской округ: 11 автобусов большого, три среднего и два малого класса.

«Много вопросов и в Старом Осколе, и в Яковлевском городском округе, где не хватает пассажирского транспорта, где не хватает автобусов большой вместимости. Вместе с федеральным центром стараемся решить этот вопрос».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Но вопросов много не только в этих двух муниципалитетах. На неделе жители Белгорода жаловались на плохо работающую систему оповещения об остановках. Губернатор объяснил это сбоями в системе ГЛОНАСС в связи с оперативной обстановкой.

Напомним, в 2024 году минтранс региона планирует запустить 157 новых рейсов и 15 автобусов. А на маршруты, где обычно много пассажиров, будет выходить общественный транспорт большей вместительности.

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#Глонасс#Автобусы#Новости Белгорода#Пассажирский транспорт#Белгород#Екатерина Никулина#Президентская программа
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