Осторожно, сосульки: жителям Белгорода советуют не подходить близко к домам

Напомним, 15 декабря коммунальщики удивили белгородцев тем, что во время ДТП и больших пробок из-за непогоды вместо очистки дорог занимались высадкой тюльпанов. В тот день утром на Щорса столкнулись три автобуса и горожанам пришлось идти до работы пешком по обледеневшим тротуарам, так как на общественном транспорте добраться было невозможно.