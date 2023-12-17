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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Сосульки

Осторожно, сосульки: жителям Белгорода советуют не подходить близко к домам

17 декабря 2023, 12:15
Фото: 1MI
Сосульки

В Белгороде из-за оттепели на крышах появились опасные сосульки

В мэрии областного центра сообщили, что из-за оттепели находится у стен МКД может быть опасно, так как образовались сосульки, которые могут упасть.

В местах, где есть опасные сосульки, коммунальщики обозначают стены МКД сигнальными лентами, после этого наледь устраняют. Тем не менее, белгородцам советуют быть аккуратнее.

Сейчас на улицах города работают 207 сотрудников «Белгорблагоустройства» и 50 единиц спецтехники. Они расчищают дороги и тротуары от наледи, затем вновь посыпают песко-соляной смесью.

Напомним, 15 декабря коммунальщики удивили белгородцев тем, что во время ДТП и больших пробок из-за непогоды вместо очистки дорог занимались высадкой тюльпанов. В тот день утром на Щорса столкнулись три автобуса и горожанам пришлось идти до работы пешком по обледеневшим тротуарам, так как на общественном транспорте добраться было невозможно.

Толпа на остановке: белгородцам пришлось идти пешком на работу из-за крупного ДТП
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#Сосульки#Коммунальщики#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Песко-соляная смесь#Наледь#Оттепель#Белгород#Екатерина Никулина
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