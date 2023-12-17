Осторожно, сосульки: жителям Белгорода советуют не подходить близко к домам

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В местах, где есть опасные сосульки, коммунальщики обозначают стены МКД сигнальными лентами, после этого наледь устраняют. Тем не менее, белгородцам советуют быть аккуратнее.
Сейчас на улицах города работают 207 сотрудников «Белгорблагоустройства» и 50 единиц спецтехники. Они расчищают дороги и тротуары от наледи, затем вновь посыпают песко-соляной смесью.
Напомним, 15 декабря коммунальщики удивили белгородцев тем, что во время ДТП и больших пробок из-за непогоды вместо очистки дорог занимались высадкой тюльпанов. В тот день утром на Щорса столкнулись три автобуса и горожанам пришлось идти до работы пешком по обледеневшим тротуарам, так как на общественном транспорте добраться было невозможно.