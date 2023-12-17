Дед Мороз на квадроцикле открыл «Новогодние берега» в Белгороде

Сразу после ёлки на Соборной площади в областном центре Дед Мороз отправился открывать новогоднюю площадку на набережной «Берега». В новом парке на левом берегу Северского Донца теперь есть локация «Новогодние берега». Её впервые включили в новогодний маршрут. Недавно там установили восьмиметровую ель, деревянную горку и украсили деревья гирляндами.