Дед Мороз на квадроцикле открыл «Новогодние берега» в Белгороде

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Сразу после ёлки на Соборной площади в областном центре Дед Мороз отправился открывать новогоднюю площадку на набережной «Берега». В новом парке на левом берегу Северского Донца теперь есть локация «Новогодние берега». Её впервые включили в новогодний маршрут. Недавно там установили восьмиметровую ель, деревянную горку и украсили деревья гирляндами.
Приехал на место дедушка со своей внучкой Снегурочкой на квадроциклах. А вместо хоровода волшебник предложил белгородцам станцевать ламбаду вокруг ёлки. Последняя стояла по соседству с новогодней пальмой.
Напомним, вчера на Соборной площади в Белгороде открыли главную ёлку региона. Дед Мороз спустился с крыши Белгородстата на летающих санях с фейерверками. А в Старом Осколе дедушка приехал зажечь ёлку на ездовых собаках.