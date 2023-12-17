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Дед Мороз открывает «Новогодние берега»

Дед Мороз на квадроцикле открыл «Новогодние берега» в Белгороде

17 декабря 2023, 10:23
Фото: Мэрия Белгорода
Дед Мороз открывает «Новогодние берега»

Возле набережной в Белгороде открылась новогодняя локация

На Соборной площади летающие сани, в Старом Осколе хаски, а на набережной — квадроциклы! Дед Мороз разными способами добирается к жителям региона, чтобы подарить праздник.

Сразу после ёлки на Соборной площади в областном центре Дед Мороз отправился открывать новогоднюю площадку на набережной «Берега». В новом парке на левом берегу Северского Донца теперь есть локация «Новогодние берега». Её впервые включили в новогодний маршрут. Недавно там установили восьмиметровую ель, деревянную горку и украсили деревья гирляндами.

Приехал на место дедушка со своей внучкой Снегурочкой на квадроциклах. А вместо хоровода волшебник предложил белгородцам станцевать ламбаду вокруг ёлки. Последняя стояла по соседству с новогодней пальмой.

«Новогодние берега» в Белгороде«Новогодние берега» в Белгороде
"Новогодние берега" в Белгороде"Новогодние берега" в Белгороде
"Новогодние берега" в Белгороде"Новогодние берега" в Белгороде
"Новогодние берега" в Белгороде"Новогодние берега" в Белгороде
«Новогодние берега» в Белгороде
Фото: Мэрия Белгорода

Напомним, вчера на Соборной площади в Белгороде открыли главную ёлку региона. Дед Мороз спустился с крыши Белгородстата на летающих санях с фейерверками. А в Старом Осколе дедушка приехал зажечь ёлку на ездовых собаках.

Летающие сани и потухший каток: как прошло открытие ёлки в Белгороде
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