Увольнение Шадриной, иск к Зотову, посредник во взятке цемзавода: итоги недели

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Updated Сегодня, 10:41
13 декабря глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в районе хутора Высокий Краснояружского района на мине подорвалась машина с мирными жителями. Позже выяснилось, что в автомобиле находились замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко, глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев.
Замглавы района Игорь Бородаенко перенёс частичную ампутацию ног. В субботу, 16 декабря, стало известно, что Бородаенко скончался ночью в больнице.
Отметим, что глава сельского поселения Галина Пащенко также находится в больнице. В результате взрыва она получила перелом стопы и ранение мягких тканей. Третий пострадавший, Нуриддин Агалиев, получил черепно-мозговую и закрытые травмы органов грудной клетки и брюшной полости.
13 декабря с поста замгубернатора Белгородской области была уволена Юлия Щедрина. Причину увольнения губернатор Вячеслав Гладков не озвучил.
По данным «Коммерсанта», увольнение чиновницы может быть связано с подготовкой крупной сделки в белгородском агропромышленном комплексе.
Отметим, что Юлия Щедрина была последним чиновником из команды экс-губернатора Евгения Савченко. Журналисты Бел.Ру подготовили большой материал, где вспомнили, какой путь прошла Щедрина до должности замгубернатора и чем чиновница запомнилась в своей работе.
В октябре текущего года руководитель Центрально-Черноземного МУ Росприроднадзора решил провести внеплановую проверку на ЗАО «Белгородский цемент». По итогам проверки на предприятии обнаружили 29 нарушений экологического законодательства. Росприроднадзор вынес заводу предписания об их устранении. Их вручили лично гендиректору цемзавода Эдуарду Андросову.
Глава ЦЛАТИ, Елена Аленина, о намерении Андросова передать взятку должностным лицам Росприроднадзора знала. Как сообщает следствие, Аленина всячески «принимала активные меры к организации встреч должностных лиц».
8 ноября она организовала встречу Андросова с должностным лицом Росприродадзора. По итогам встречи гендиректор цемзавода передал взятку в 500 тыс. рублей.
13 декабря стало известно об увольнении главы администрации Вейделевского района Александра Алексеева. Причина — признаки нарушения законодательства, выявленные в его работе. Оценку работы главы дадут правоохранительные органы.
Муниципалитет Алексеев возглавлял с февраля 2023 года.
Тамбовская группа компаний «Русагро», имеющая долю 22,5% в ООО ГК «Агро-Белогорье» подала иск на двух других учредителей — Владимира Зотова и Ларису Ковалёву. Последние, не уведомив третьего совладельца, отправили в налоговую службу заявление на внесение изменений в ЕГРЮЛ.
«Русагро» попросила суд наложить арест на их доли и запретить распоряжаться имуществом компании.
Чтобы выяснить подробности дела, Бел.Ру отправило запрос в «Агро-Белогорье». Однако компания комментировать ситуацию не стала. В ответе на запрос Бел.Ру сообщили, что ГК «Агро-Белогорье» не является стороной в судебном споре.
Подчеркнём, что компания действительно в суде не принимает участия, иски были поданы только к Зотову и Ковалёвой.
Белгородцы часто видят в разных частях областного центра двух женщин, сидящих на скамейках и остановках с большим количеством сумок. Горожане несколько раз просили профильным службы обратить внимание на пожилую мать и её взрослую дочь. В конце ноября в Сети появились фотографии, на которых женщины, засыпанные снегом, сидят в парке Победы.
Журналисты Бел.Ру выяснили, кто эти женщины и как давно они живут на улице. Впервые на улицах города их заметили в 2017 году. Как отмечает руководитель центра «Милосердие и забота», женщины нуждаются в квалифицированной помощи, поскольку у них могут быть серьёзные психические отклонения.