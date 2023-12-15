Жителям Черноземья поднял настроение мальчик, гладивший бездомных собак в снегопад

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В интернете опубликовали видеозапись с маленьким мальчиком, который ждал общественный транспорт на одной из остановок Орла. В этот момент к школьнику подошли бездомные собаки, которых тот сразу начал гладить. При этом город накрывало снегопадом.
Снявший видео очевидец решил опубликовать его в интернете. Эти кадры сразу стали популярными: видео уже посмотрели больше 16 тыс. раз, более 300 человек поставили записи лайки.
«Как мало нам нужно, чтобы понять: в этом мире ещё не всё потеряно», — подписал опубликованное видео автор.
Напомним, что в ноябре нескольких юных белгородцев наградили медалями за подвиги.