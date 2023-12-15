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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Мальчик с собаками

Жителям Черноземья поднял настроение мальчик, гладивший бездомных собак в снегопад

15 декабря 2023, 13:50
Фото: кадр из видео
Мальчик с собаками

Видео с юным орловцем и бездомными собаками полюбилось пользователям Сети

Житель Орла снял на видео доброго мальчика, который в ожидании автобуса гладил бездомных собак. Запись быстро стала популярной: жители удивлялись, как мало нужно, чтобы понять — «в мире ещё не всё потеряно». О произошедшем сообщили журналисты «Орелtimes».
Сюжет
Дети

В интернете опубликовали видеозапись с маленьким мальчиком, который ждал общественный транспорт на одной из остановок Орла. В этот момент к школьнику подошли бездомные собаки, которых тот сразу начал гладить. При этом город накрывало снегопадом.

Снявший видео очевидец решил опубликовать его в интернете. Эти кадры сразу стали популярными: видео уже посмотрели больше 16 тыс. раз, более 300 человек поставили записи лайки.

«Как мало нам нужно, чтобы понять: в этом мире ещё не всё потеряно», — подписал опубликованное видео автор.

Напомним, что в ноябре нескольких юных белгородцев наградили медалями за подвиги.

Видео с мальчиком
Видео: «Орёлtimes»
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#Видео#Дети#Черноземье#Бездомные собаки#Школьник#Орловская область#Белгород#Доброе сердце#Александра Склярова
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