Заражённых всё больше и больше: цифры по коронавирусу в Белгородской области растут

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
За минувшую неделю в Белгородской области 933 человека заболели коронавирусной инфекцией. По состоянию на 15 декабря всего в регионе выздоровели 650 человек. Ещё 146 белгородцев госпитализированы, однако в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ никто не находится.
Чаще всего COVID-19 заражались жители Белгорода, Губкинского и Старооскольского городских округов — 311, 146 и 246 заболевших соответственно.
Напомним, что в регионе каждую неделю растёт заболеваемость ОРВИ и ковидом — на сегодняшний день рост составляет 30%. 1 декабря насчитывалось 508 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Также в начале декабря в Терновке для пациентов с коронавирусом открыли один из корпусов инфекционного центра.