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Врачи

Заражённых всё больше и больше: цифры по коронавирусу в Белгородской области растут

15 декабря 2023, 15:41
Фото: Midjourney
Врачи

За неделю в Белгородской области коронавирусом заболели более 900 человек

О количестве заболевших за неделю белгородцев сообщили в оперштабе региона. В то же время в Терновке открыли корпус для пациентов с COVID-19.

За минувшую неделю в Белгородской области 933 человека заболели коронавирусной инфекцией. По состоянию на 15 декабря всего в регионе выздоровели 650 человек. Ещё 146 белгородцев госпитализированы, однако в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ никто не находится.

Чаще всего COVID-19 заражались жители Белгорода, Губкинского и Старооскольского городских округов — 311, 146 и 246 заболевших соответственно.

Напомним, что в регионе каждую неделю растёт заболеваемость ОРВИ и ковидом — на сегодняшний день рост составляет 30%. 1 декабря насчитывалось 508 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также в начале декабря в Терновке для пациентов с коронавирусом открыли один из корпусов инфекционного центра.

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#Белгородская область#Медицина#Белгород#Ковид#Александра Склярова#Коронавирус заболеваемость
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