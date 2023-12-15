Заражённых всё больше и больше: цифры по коронавирусу в Белгородской области растут

За минувшую неделю в Белгородской области 933 человека заболели коронавирусной инфекцией. По состоянию на 15 декабря всего в регионе выздоровели 650 человек. Ещё 146 белгородцев госпитализированы, однако в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ никто не находится.