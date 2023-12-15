«Ёлочка, гори!»: как прошёл тест сияния главной ёлки Белгорода под ледяным дождём

Проверили также и работоспособность других частей декора на Соборной площади. Некоторое всё ещё монтируют. Как к примеру, арки и качели. А с горки рядом с катком уже с большим удовольствием катаются дети на «ватрушках». Ещё на площади, кроме большой ёлки, можно найти и украшенные шарами ёлочки поменьше.