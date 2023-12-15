«Ёлочка, гори!»: как прошёл тест сияния главной ёлки Белгорода под ледяным дождём

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Несмотря на непогоду на Соборной площади всё же провели тестовое включение гирлянд главной новогодней ёлки Белгорода. «Запуск» прошёл успешно. На официальном открытии площадь будет исправно сверкать. Как рассказали журналистке Бел.Ру, впереди — финишная прямая, а в рамках подготовки к празднованию Нового года пять ключевых улиц города уже украшены иллюминацией.
Евгений Жигалов поделился, что качественное хранение самой ели и атрибутики позволило использовать их и в этом году.
«Ничего не меняли, ничего не монтировали. Собрали, теперь стоит. Сколько на ней украшений? Тысячи, конечно, лампочек и игрушек. А сама ёлка в высоту целых 32 метра».
Евгений Жигалов, генеральный директор «Белгорблагоустройство»
Проверили также и работоспособность других частей декора на Соборной площади. Некоторое всё ещё монтируют. Как к примеру, арки и качели. А с горки рядом с катком уже с большим удовольствием катаются дети на «ватрушках». Ещё на площади, кроме большой ёлки, можно найти и украшенные шарами ёлочки поменьше.
Также показали почти готовый каток. Как объяснил Евгений Жигалов, открывать его планировали 15 декабря, как и все городские катки. Кстати, и крытый каток на Соборной площади будет доступен для бесплатного посещения, и ледовые дорожки в Центральном парке и на Есенинском катке.
А вот обещанное открытие «Эрмитажа» вчера пошло не по плану. Большая часть работы уже сделана, однако там всё ещё продолжается подготовка и проверка полной готовности к посещению объекта белгородцами. Внутри побывать не удалось, но видно, что полюбоваться картинами гости смогут уже совсем скоро.
Общую концепцию «Эрмитажа» изменять не стали. Изменения незначительные, поэтому жители города вряд ли их заметят, объяснили нам.
«Да, некоторые элементы собрали с других объектов, но в целом концепция осталась той же. Объект пользуется спросом у жителей. Очень большое число посетителей. Достойный объект, очень красивый».
Евгений Жигалов, генеральный директор «Белгорблагоустройство»
И всё-таки, даже под ледяным дождём, новогодняя иллюминация была красива. Только красота очень холодная и «хрустящая». Страшная сила.
В выходные дни, 16 и 17 декабря, жителей и гостей города Белгорода ожидает праздничная программа. В субботу состоится особенное событие — Дед Мороз зажжёт огни на новогодней ёлке. В этот день можно будет насладиться атмосферой волшебства и радости.
А ещё, в пятницу и воскресенье, 15-го и 17-го декабря, для всех желающих будут представлены спектакли, концерты, поэтический вечер и фотовыставка. Эти культурные события разнообразят выходные белгородцев.