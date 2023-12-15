В строящемся Белом квартале в Белгороде сносят детский сад №36

Воспитанников сада распределили в другие образовательные учреждения. Дети посещают детские сады №63, 6, 43, 82. Сотрудникам сада должны помочь с трудоустройством. Часть педагогов уже работает в других образовательных организациях, некоторые решили остаться на простое и ждать сокращения. Им выплачивается средняя заработная плата.