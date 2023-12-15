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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В строящемся Белом квартале в Белгороде сносят детский сад №36

В строящемся Белом квартале в Белгороде сносят детский сад №36

15 декабря 2023, 15:28
Фото: администрация Белгорода
Дошкольников с мая распределили в другие детсады, а сотрудникам обещают помочь в трудоустройстве, сообщает администрация Белгорода.

В центра Белгорода демонтируют детский сад №36. 30 мая было получено заключение об аварийном состоянии здания. 12 декабря было подписано распоряжение о сносе аварийного учреждения.

Воспитанников сада распределили в другие образовательные учреждения. Дети посещают детские сады №63, 6, 43, 82. Сотрудникам сада должны помочь с трудоустройством. Часть педагогов уже работает в других образовательных организациях, некоторые решили остаться на простое и ждать сокращения. Им выплачивается средняя заработная плата.

Напомним, что горожане выступали против разрушения объекта. Однако недавно, комиссия опубликовала экспертизу и выдала положительное заключение о сносе здания.

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#Общество#Новости Белгорода#Детсад#Снос#Белгород#Алина Харина#Белый квартал
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