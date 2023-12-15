В строящемся Белом квартале в Белгороде сносят детский сад №36

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В центра Белгорода демонтируют детский сад №36. 30 мая было получено заключение об аварийном состоянии здания. 12 декабря было подписано распоряжение о сносе аварийного учреждения.
Воспитанников сада распределили в другие образовательные учреждения. Дети посещают детские сады №63, 6, 43, 82. Сотрудникам сада должны помочь с трудоустройством. Часть педагогов уже работает в других образовательных организациях, некоторые решили остаться на простое и ждать сокращения. Им выплачивается средняя заработная плата.
Напомним, что горожане выступали против разрушения объекта. Однако недавно, комиссия опубликовала экспертизу и выдала положительное заключение о сносе здания.