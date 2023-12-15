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Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:11

Лыжи

В этом году, возможно, не на асфальте: белгородцев зовут на «Лыжню России»

15 декабря 2023, 12:09
Фото: 1MI
Лыжи

Гонку «Лыжня России» проведут в Белгороде

Соревнования состоятся в следующее воскресенье, 24 декабря. Всего в гонке могут принять участие 700 человек, каждому необходимо зарегистрироваться и предоставить медицинский допуск. Подробности сообщили в минспорта Белгородской области.

В воскресенье, 24 декабря, в Белгороде на велолыжероллерной трассе «Олимпия» состоится ХLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Планируется массовый старт на дистанцию 2,5 км и массовый детский старт на дистанцию 1 км.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо оставить заявку на сайте до 21 декабря. Всего в гонке примут участие 700 человек.

В министерстве спорта Белгородской области также отметили, что каждый участник должен иметь при себе медицинский допуск.

Напомним, что в феврале этого года в Белгороде неоднократно переносили проведение «Лыжни России». Изначально мероприятие должны были провести 11 февраля, однако гонку решили дважды перенести из-за неблагоприятных погодных условий. «По асфальту на лыжах неудобно», — отметил тогда Вячеслав Гладков.

По асфальту на лыжах неудобно: в Белгороде могут снова перенести «Лыжню России»
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#Спорт#Новости Белгорода#Олимпия#Лыжня России#Лыжня#Белгород#Лыжная гонка#Александра Склярова
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