В этом году, возможно, не на асфальте: белгородцев зовут на «Лыжню России»

Напомним, что в феврале этого года в Белгороде неоднократно переносили проведение «Лыжни России». Изначально мероприятие должны были провести 11 февраля, однако гонку решили дважды перенести из-за неблагоприятных погодных условий. «По асфальту на лыжах неудобно», — отметил тогда Вячеслав Гладков.