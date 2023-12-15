В этом году, возможно, не на асфальте: белгородцев зовут на «Лыжню России»

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В воскресенье, 24 декабря, в Белгороде на велолыжероллерной трассе «Олимпия» состоится ХLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Планируется массовый старт на дистанцию 2,5 км и массовый детский старт на дистанцию 1 км.
Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо оставить заявку на сайте до 21 декабря. Всего в гонке примут участие 700 человек.
В министерстве спорта Белгородской области также отметили, что каждый участник должен иметь при себе медицинский допуск.
Напомним, что в феврале этого года в Белгороде неоднократно переносили проведение «Лыжни России». Изначально мероприятие должны были провести 11 февраля, однако гонку решили дважды перенести из-за неблагоприятных погодных условий. «По асфальту на лыжах неудобно», — отметил тогда Вячеслав Гладков.