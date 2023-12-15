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ДТП с тремя автобусами на улице Щорса

Толпа на остановке: белгородцам пришлось идти пешком на работу из-за крупного ДТП

15 декабря 2023, 07:11
Фото: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд»
ДТП с тремя автобусами на улице Щорса

В Белгороде образовались пробки из-за аварии с тремя автобусами

Утром 15 декабря на улице Щорса произошла авария с тремя автобусами. Движение на Харгоре затруднено, поэтому многие горожане отправились на работу пешком. Фотографиями и видео с места событий белгородцы поделились в Сети.
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ДТП

Белгородцы вынуждены добираться до места работы пешком из-за крупного ДТП на Харгоре.Столкнулись три автобуса. В связи с этим на остановке образовалась толпа.

Видео с места ДТП на Щорса от читателя
Видео: Bel.ru

Также белгородцам удалось запечатлеть ситуацию непосредственно на дороге. На кадрах видно, что движение на улице Щорса сильно затруднено. Кроме того, на участке образовалась очередь из автобусов.

Видео с места ДТП на Щорса от читателя
Видео: Bel.ru

Добавим, что автобусы столкнулись на участке в районе остановки «5 Августа». В связи с этим на остановочном павильоне образовалась очередь. Кадрами поделились в местных Telegram-каналах.

Фото с места ДТП на Щорса от читателяФото с места ДТП на Щорса от читателя
ДТП с тремя автобусами на улице ЩорсаДТП с тремя автобусами на улице Щорса
ДТП с тремя автобусами на улице ЩорсаДТП с тремя автобусами на улице Щорса
ДТП с тремя автобусами на улице ЩорсаДТП с тремя автобусами на улице Щорса
ДТП с тремя автобусами на улице ЩорсаДТП с тремя автобусами на улице Щорса
ДТП с тремя автобусами на улице ЩорсаДТП с тремя автобусами на улице Щорса
Фото с места ДТП на Щорса от читателя
Фото: Bel.ru

В Telegram-канале белгородского Центра организации дорожного движения белгородцев также предупредили о ДТП. По данным ЦОДД, перекрыли выделенную полосу для автобусов. В связи с этим образовались заторы. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

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