Толпа на остановке: белгородцам пришлось идти пешком на работу из-за крупного ДТП

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Белгородцы вынуждены добираться до места работы пешком из-за крупного ДТП на Харгоре.Столкнулись три автобуса. В связи с этим на остановке образовалась толпа.
Также белгородцам удалось запечатлеть ситуацию непосредственно на дороге. На кадрах видно, что движение на улице Щорса сильно затруднено. Кроме того, на участке образовалась очередь из автобусов.
Добавим, что автобусы столкнулись на участке в районе остановки «5 Августа». В связи с этим на остановочном павильоне образовалась очередь. Кадрами поделились в местных Telegram-каналах.
В Telegram-канале белгородского Центра организации дорожного движения белгородцев также предупредили о ДТП. По данным ЦОДД, перекрыли выделенную полосу для автобусов. В связи с этим образовались заторы. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.