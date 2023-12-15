Спустя семь лет: троих белгородцев осудили за лихо закрученную криминальную историю

По данным СК, 16 марта 2016 года фигуранты выпивали дома у одного из подсудимых. В это время к компании приехал мужчина 36 лет. Один из обвиняемых без спроса взял его автомобиль и уехал. Из-за этого у потерпевшего и двоих злоумышленников начался конфликт. Мужчины избили старооскольца, затем к избиению присоединился и их ранее уехавший приятель.