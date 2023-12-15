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Суд

Спустя семь лет: троих белгородцев осудили за лихо закрученную криминальную историю

15 декабря 2023, 12:19
Фото: 1MI
Суд

Троих белгородцев осудили за совершённое семь лет назад преступление

Троих жителей Старооскольского горокруга приговорили к тюремным срокам за избиение знакомого, совершённое ещё в 2016 году. Обвиняемые вывезли тело потерпевшего в Курскую область, а его машину — в Губкин. Длительное время преступление оставалось нераскрытым, сообщили в региональном СК.

Троих жителей Белгородской области осудили за преступление, совершённое ещё в 2016 году. Фигурантов признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также угоне, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Трагедия в Старооскольском горокруге произошла в 2016 году. Тогда следствие возбудило уголовное дело по факту исчезновения местного жителя. Длительное время преступление оставалось нераскрытым.

Однако спустя семь лет, в начале 2023 года, выяснились новые обстоятельства дела. Правоохранители установили причастность к случившемуся троих местных жителей. Расследование возобновилось.

По данным СК, 16 марта 2016 года фигуранты выпивали дома у одного из подсудимых. В это время к компании приехал мужчина 36 лет. Один из обвиняемых без спроса взял его автомобиль и уехал. Из-за этого у потерпевшего и двоих злоумышленников начался конфликт. Мужчины избили старооскольца, затем к избиению присоединился и их ранее уехавший приятель.

Ночью фигуранты перенесли потерпевшего, который был без сознания, в его автомобиль, где мужчина и умер. Тело приятели вывезли на территорию Курской области и захоронили в лесу. 18 марта мужчины отогнали авто потерпевшего и бросили его в Губкине. Там машину нашли сотрудники полиции.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Один из фигурантов получил девять лет колонии строгого режима, другие двое — по восемь. С одного также взыскали 800 тыс. рублей в пользу потерпевшей стороны, с остальных — по 700 тыс. рублей.

Вступил ли приговор в законную силу, в следкоме не уточнили.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Уголовное дело#Автомобиль#Суд#Криминал#Новости Старого Оскола#Тело#Наталья Корявых#Старооскольский горокруг#Региональный следком
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