Семье погибшего из-за взрыва в Воркуте белгородца спустя 7 лет выплатят компенсацию

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В 2016 году на шахте «Северная» в Воркуте Республики Коми погиб белгородец. Мужчина работал на предприятии АО «Воркутауголь», когда в шахте произошёл взрыв метана.
Воркутинский городской суд вынес приговор только 22 февраля 2022 года. Тогда виновными в случившемся признали работников предприятия, отвечающих за безопасность. В пользу супруги и дочери погибшего белгородца взыскали по 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее предприятие выплачивало его семье ещё 4 млн рублей в добровольном порядке.
Решение в силу ещё не вступило.
Напомним, что в сентябре на шахте Яковлевского ГОКа в Белгородской области произошло обрушение. Пострадавших в результате обрушения бетона на одной из выработок не было.