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Шахта

Семье погибшего из-за взрыва в Воркуте белгородца спустя 7 лет выплатят компенсацию

15 декабря 2023, 12:48
Фото: 1MI
Шахта

Дочери и жене погибшего в шахте Воркуты белгородца заплатят 1 млн рублей

Ранее предприятие добровольно выплатило семье 4 млн рублей. Мужчина погиб в 2016 году при взрыве метана в шахте Воркуты. Виновными в случившемся признали сотрудников «Воркутауголь», следивших за безопасностью, сообщили в прокуратуре.

В 2016 году на шахте «Северная» в Воркуте Республики Коми погиб белгородец. Мужчина работал на предприятии АО «Воркутауголь», когда в шахте произошёл взрыв метана.

Воркутинский городской суд вынес приговор только 22 февраля 2022 года. Тогда виновными в случившемся признали работников предприятия, отвечающих за безопасность. В пользу супруги и дочери погибшего белгородца взыскали по 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее предприятие выплачивало его семье ещё 4 млн рублей в добровольном порядке.

Решение в силу ещё не вступило.

Напомним, что в сентябре на шахте Яковлевского ГОКа в Белгородской области произошло обрушение. Пострадавших в результате обрушения бетона на одной из выработок не было.

На шахте Яковлевского ГОКа произошло обрушение
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#Компенсация#Шахта#Белгород#Погибший#Коми#Воркута#Александра Склярова
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