Семье погибшего из-за взрыва в Воркуте белгородца спустя 7 лет выплатят компенсацию

Воркутинский городской суд вынес приговор только 22 февраля 2022 года. Тогда виновными в случившемся признали работников предприятия, отвечающих за безопасность. В пользу супруги и дочери погибшего белгородца взыскали по 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее предприятие выплачивало его семье ещё 4 млн рублей в добровольном порядке.