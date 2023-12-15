Семь взрывных устройств сбросили с беспилотника ВСУ под Белгородом

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Белгородскую область 14 декабря обстреляли из миномётов и артиллерии, с беспилотника сбрасывали взрывные устройства. Разрушений и пострадавших среди мирных жителей нет.
ВСУ ударили по селу Красный Хутор в Белгородском районе — зафиксировано два артиллерийских и два миномётных снаряда. По МАПП «Нехотеевка» выпустили один миномётный снаряд, а над Щетиновкой с БПЛА сбросили семь взрывных устройств.
В Шебекинском округе тоже было неспокойно. В Новой Таволжанке установили три прилёта, в Середе — два прилёта со стороны Украины. Пострадал и МАПП «Шебекино» — в него попало пять миномётных снарядов.