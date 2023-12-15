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Published Сегодня, 07:54

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Обстрел

Семь взрывных устройств сбросили с беспилотника ВСУ под Белгородом

15 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ ударили по Белгородской области 22 раза за день

За минувшие сутки, 14 декабря, ВСУ атаковали два приграничных района Белгородской области. Противник ударил по населённым пунктам 22 раза. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Белгородскую область 14 декабря обстреляли из миномётов и артиллерии, с беспилотника сбрасывали взрывные устройства. Разрушений и пострадавших среди мирных жителей нет.

ВСУ ударили по селу Красный Хутор в Белгородском районе — зафиксировано два артиллерийских и два миномётных снаряда. По МАПП «Нехотеевка» выпустили один миномётный снаряд, а над Щетиновкой с БПЛА сбросили семь взрывных устройств.

В Шебекинском округе тоже было неспокойно. В Новой Таволжанке установили три прилёта, в Середе — два прилёта со стороны Украины. Пострадал и МАПП «Шебекино» — в него попало пять миномётных снарядов.

Вячеслав Гладков сообщил подробности о создании особой экономической зоны в Шебекино
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