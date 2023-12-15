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ДТП с тремя автобусами на улице Щорса

Не по Щорса: из-за крупного ДТП в Белгороде автобусы будут ездить по-другому

15 декабря 2023, 07:36
Фото: ЦОДД Белгорода
ДТП с тремя автобусами на улице Щорса

В Белгороде организовали альтернативный маршрут для автобусов из-за ДТП

Авария произошла на остановке «5 Августа». Из-за ДТП пришлось ввести корректировки в маршруте для автобусов, курсирующих по улице Щорса, сообщили в региональном минтрансе.
Сюжет
ДТП

Утро 15 декабря в Белгороде началось с больших пробок. К ним привела авария на остановке «5 Августа» — столкнулись автобусы.

Из-за ДТП пришлось скорректировать маршрут для общественного транспорта, курсирующего по улице Щорса. Автобусы теперь будут следовать по улицам Губкина и Красноармейской с выездом к «Родине».

«Просим учитывать это обстоятельство при планировании поездок и приносим свои извинения за временные неудобства», — отметили в региональном минтрансе. В ведомстве пообещали проинформировать дополнительно, когда изменится ситуация.

UPD: в 12:14 в минтрансе сообщили, что движение общественного транспорта по улице Щорса восстановили.

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