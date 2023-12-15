Не по Щорса: из-за крупного ДТП в Белгороде автобусы будут ездить по-другому

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Утро 15 декабря в Белгороде началось с больших пробок. К ним привела авария на остановке «5 Августа» — столкнулись автобусы.
Из-за ДТП пришлось скорректировать маршрут для общественного транспорта, курсирующего по улице Щорса. Автобусы теперь будут следовать по улицам Губкина и Красноармейской с выездом к «Родине».
«Просим учитывать это обстоятельство при планировании поездок и приносим свои извинения за временные неудобства», — отметили в региональном минтрансе. В ведомстве пообещали проинформировать дополнительно, когда изменится ситуация.
UPD: в 12:14 в минтрансе сообщили, что движение общественного транспорта по улице Щорса восстановили.