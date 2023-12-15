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Updated Сегодня, 15:03

Магнитная буря

На Землю обрушится магнитная буря: что надо знать

15 декабря 2023, 15:03
Фото: 1MI
Магнитная буря

Магнитная буря обрушится на Землю 16 декабря

На Солнце произошла сильнейшая за шесть лет вспышка, а 16 декабря магнитная буря обрушится на Землю. Эксперты рассказали, к чему готовиться в этот день. Подробности сообщают «Новые известия».

16 декабря на Землю обрушится магнитная буря. Она связана с сильнейшей за последние шесть лет вспышкой на Солнце. Это скажется на как на работе средств связи, так и на людях.

Как пояснил замдиректора Института прикладной физики Росгидромета Вадим Коломин, магнитную вспышку с выбросом солнечной массы зафиксировали 14 декабря. На Земле это почувствуют 16–17 декабря. Вспышка повлияет на навигационные системы, коротковолновая связь будет давать сбой, утверждает эксперт. Он добавил, что коснётся это и метеозависимых людей, пишет издание.

Доктор медицинских наук Денис Иванов поделился опытом и рассказал, что перед дежурствами узнавал, есть ли магнитные бури, поскольку в указанный период растёт число пациентов с инфарктами, инсультами и кровотечениями. Дело в том, что такие бури приводят к перепадам давления. На них люди реагируют по-разному.

Кроме того, в геомагнитные бури в небе можно увидеть свечение в атмосфере. Некоторые жители планеты уже заметили северные сияния. Следующую магнитную бурю пообещали на Новый год.

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#Россия#Солнце#Наталья Корявых#Давление#Магнитная буря
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