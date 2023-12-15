На Землю обрушится магнитная буря: что надо знать

Доктор медицинских наук Денис Иванов поделился опытом и рассказал, что перед дежурствами узнавал, есть ли магнитные бури, поскольку в указанный период растёт число пациентов с инфарктами, инсультами и кровотечениями. Дело в том, что такие бури приводят к перепадам давления. На них люди реагируют по-разному.