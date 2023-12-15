На премию «Служение» уже подано почти 19 тысяч заявок от муниципальных служащих

Ирина Гусева, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, отметила, что муниципальные служащие — люди, чья работа не всегда заметна, но весьма важна для каждого из нас. Они обеспечивают свет, воду и тепло в наших домах, следят за чистотой дворов, заботятся о благоустройстве парков, городов и сёл, поэтому цель премии — показать истории и лица муниципального сообщества, рассказать о тех, кто трудится рядом с людьми и для людей.