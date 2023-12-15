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На премию «Служение» уже подано почти 19 тысяч заявок от муниципальных служащих

На премию «Служение» уже подано почти 19 тысяч заявок от муниципальных служащих

15 декабря 2023, 11:43
Фото: 1MI
Почти 19 тысяч заявок подано от представителей муниципального сообщества для участия во всероссийской муниципальной премии «Служение». Эта награда присуждается командам и личностям, внесшим значительный вклад в развитие муниципальных образований и улучшение качества жизни граждан.

Наибольшее количество заявок поступило из Центрального федерального округа — 6 004, за ним следуют Приволжский и Южный федеральные округа (2 405 и 2 060 заявок соответственно). Северо-Западный федеральный округ подал 1 945 заявок, Сибирский — 1 868, Уральский — 1 709, Дальневосточный — 1 172, Северо-Кавказский — 1 166. Из новых регионов страны поступило 129 заявок, пишут novostivolgograda.ru.

Ирина Гусева, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления и сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, отметила, что муниципальные служащие — люди, чья работа не всегда заметна, но весьма важна для каждого из нас. Они обеспечивают свет, воду и тепло в наших домах, следят за чистотой дворов, заботятся о благоустройстве парков, городов и сёл, поэтому цель премии — показать истории и лица муниципального сообщества, рассказать о тех, кто трудится рядом с людьми и для людей.

Премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения. Наибольшей популярностью пользуется номинация «Инициатива каждого — общий успех», в которой зарегистрировано 3439 заявок — проектов, реализованных совместно с жителями. Имена лауреатов и победителей станут известны в январе 2024 года.

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