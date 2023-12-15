Масочный режим в больницах назвали важной мерой безопасности для белгородцев

Минздрав Белгородской области объяснил необходимость ношения масок в больницах

Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, на сегодняшнем брифинге объяснил необходимость введения масочного режима на территории медицинских учреждений области. Как объяснили, такая мера безопасности существовала всегда, но внимание обратили на неё только при ковиде.

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