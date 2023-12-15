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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Масочный режим в больницах

Масочный режим в больницах назвали важной мерой безопасности для белгородцев

15 декабря 2023, 12:57
Фото: Bel.ru
Масочный режим в больницах

Минздрав Белгородской области объяснил необходимость ношения масок в больницах

Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области, на сегодняшнем брифинге объяснил необходимость введения масочного режима на территории медицинских учреждений области. Как объяснили, такая мера безопасности существовала всегда, но внимание обратили на неё только при ковиде.

В соответствии с рекомендациями СанПиНа, любой главный врач имеет право в период подъёма заболеваемости ограничить вход на территорию медучреждения без маски, объяснил министр. Сегодня, в период увеличения и роста заболеваемости, масочный режим — важная необходимость.

«Это всё прописано. И если масочный режим действует у нас постоянно, с учётом того, что всё-таки ковид у нас пока никуда не ушёл, то при проникновении заболевания в отделение приходится закрывать всё отделение. Нам это не нужно. Нам нужно лечить больных».
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Немаловажным Андрей Иконников считает прохождение ковидного летнего периода, т. к. Белгородская область прошла его с минимальными потерями в плане закрытия отделений, стационаров.

«Ещё раз возвращаясь к масочному режиму, хочу сказать, что такие рекомендации СанПиНа при эпидподъёме существовали всегда. Просто до ковида на него внимание не обращали».
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Напомним, что о введении масочного режима в медучреждениях министр здравоохранения рассказал на оперсовещании правительства Белгородской области, 4 декабря. Решение было принято в связи с резким подъёмом заболеваемости среди белгородцев.

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