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Замглавы РЖД: Маршрут Белгород — Поныри могут продлить до Орла в будущем

Маршрут одного из белгородских поездов может измениться

15 декабря 2023, 07:01
Фото: Bel.ru

Замглавы РЖД: Маршрут Белгород — Поныри могут продлить до Орла в будущем

Во время четвертого железнодорожного съезда РЖД заместитель гендиректора компании Иван Колесников ответил на вопрос журналистов о продлении маршрута Белгород — Поныри до Орла. По его словам, такая возможность не исключается.
Сюжет
Ржд

Иван Колесников отметил, что не данный момент такой вопрос на повестке дня не стоял, но продление маршрута поезда до Орла теперь не исключается.

Рассчитываем, что маршрут будет интересен. Ведь в нем разработана ещё и инфраструктура, в том числе передвижной состав и вокзал. Конкретно продление до Орла мы не рассматривали — до сегодняшнего момента. Но ваше предложение изучим — посмотрим.
Иван Колесников

Колесников добавил, что в РЖД видят перспективность туристического направления Орла, и что по данному направлению обязательно будут работы.

Рассчитываем, что следующим этапом будет расширение проекта с учётом тех объектов, которые можно посмотреть в Орловской области.
Иван Колесников

Что касается популярности маршрута, то, по слова замдиректора РЖД, «ему не так много времени», но он уже показал «для начала неплохой результат» — им воспользовались 1,5 тыс пассажиров.

Маршрут Белгород — Курск — Поныри открыли 8 октября. Поезд курсирует по местам воинской славы по воскресеньям. Стоимость проезда — 523,7 рубля. При этом для студентов и школьников действует скидка в 50%. Отправляется поезд из Белгорода в 10 часов.

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#Общество#Ржд#Продление#Маршрут#Курск#Орел#Белгород#Воинская слава#Артем Черненко#Железнодорожный съезд
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