Маршрут одного из белгородских поездов может измениться

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Иван Колесников отметил, что не данный момент такой вопрос на повестке дня не стоял, но продление маршрута поезда до Орла теперь не исключается.
Рассчитываем, что маршрут будет интересен. Ведь в нем разработана ещё и инфраструктура, в том числе передвижной состав и вокзал. Конкретно продление до Орла мы не рассматривали — до сегодняшнего момента. Но ваше предложение изучим — посмотрим.
Иван Колесников
Колесников добавил, что в РЖД видят перспективность туристического направления Орла, и что по данному направлению обязательно будут работы.
Рассчитываем, что следующим этапом будет расширение проекта с учётом тех объектов, которые можно посмотреть в Орловской области.
Иван Колесников
Что касается популярности маршрута, то, по слова замдиректора РЖД, «ему не так много времени», но он уже показал «для начала неплохой результат» — им воспользовались 1,5 тыс пассажиров.
Маршрут Белгород — Курск — Поныри открыли 8 октября. Поезд курсирует по местам воинской славы по воскресеньям. Стоимость проезда — 523,7 рубля. При этом для студентов и школьников действует скидка в 50%. Отправляется поезд из Белгорода в 10 часов.