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Губернатор опроверг слухи о нехватке вещей для военных в белгородском госпитале

Губернатор опроверг слухи о нехватке вещей для военных в белгородском госпитале

15 декабря 2023, 18:19
Фото: 1MI
По словам Вячеслава Гладкова, учреждения обеспечены необходимыми лекарствами и тёплыми вещами.

Во время вечернего прямого эфира губернатору сообщили о нехватке тёплых вещей для раненных бойцов в белгородском госпитале: «Их военная форма вышла из строя в результате боевых действий. Волонтёры не справляются. Не хватает также антибиотиков. Собираем всем миром».

Вячеслав Гладков отметил, что был недавно в одном из госпиталей.

Форма выдаётся взамен утерянной или изношенной при выписке. До этого она хранится на складе. Но есть большое количество военнослужащих, которых транспортируют в другие госпитали различными видами транспорта, их невозможно одеть в полном объёме. Исходя из характера ранения, их укрывают одеялами, тёплыми вещами.
Вячеслав Гладков

Что касается антибиотиков, то белгородские госпитали обеспечены препаратами в полном объёме, подчеркнул глава региона.

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#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Госпиталь#Военный госпиталь
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