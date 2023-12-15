Губернатор опроверг слухи о нехватке вещей для военных в белгородском госпитале

Во время вечернего прямого эфира губернатору сообщили о нехватке тёплых вещей для раненных бойцов в белгородском госпитале: «Их военная форма вышла из строя в результате боевых действий. Волонтёры не справляются. Не хватает также антибиотиков. Собираем всем миром».