Губернатор опроверг слухи о нехватке вещей для военных в белгородском госпитале

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Во время вечернего прямого эфира губернатору сообщили о нехватке тёплых вещей для раненных бойцов в белгородском госпитале: «Их военная форма вышла из строя в результате боевых действий. Волонтёры не справляются. Не хватает также антибиотиков. Собираем всем миром».
Вячеслав Гладков отметил, что был недавно в одном из госпиталей.
Форма выдаётся взамен утерянной или изношенной при выписке. До этого она хранится на складе. Но есть большое количество военнослужащих, которых транспортируют в другие госпитали различными видами транспорта, их невозможно одеть в полном объёме. Исходя из характера ранения, их укрывают одеялами, тёплыми вещами.
Вячеслав Гладков
Что касается антибиотиков, то белгородские госпитали обеспечены препаратами в полном объёме, подчеркнул глава региона.