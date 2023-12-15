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Ёлка

Главную новогоднюю ёлку в Белгороде откроют со спецэффектами

15 декабря 2023, 09:25
Фото: 1MI
Ёлка

На открытие главной новогодней ёлки в Белгороде уйдёт более 1 млн рублей

Дирекция фестивалей Белгорода заключила договор по оформлению спецэффектами, звуковым и световым обеспечением открытия ёлки на Соборной площади, следует из данных сайта госзакупок. Также организуют работы промышленных альпинистов.

На спецэффекты и работу промышленных альпинистов на открытии главной новогодней ёлки в Белгороде потратят более 1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Как сообщается, на оказание услуги по оформлению спецэффектами, на звуковое, световое обеспечение на открытии ёлки потратят 500 тыс. рублей. Более 599 тыс. рублей готовы потратить на работу промышленных альпинистов на мероприятии. Оба договора заключили 8 декабря. Заказчиком выступает Дирекция фестивалей Белгорода.

Какая именно организация займётся работами, не указано.

Кроме того, на сайте госзакупок появились данные, что Дирекция фестивалей 11 декабря заключила договор на создание произведений с предоставлением на него неисключительной лицензии. Связано ли это с открытием новогодней ёлки, не уточняется. Сумма контракта — 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что рабочие завершили установку праздничного дерева на Соборной площади. Ель начали украшать бусами, сосульками и гирляндами.

Ёлку на Соборной площади откроют 16 декабря.

Сосульками, бусами и гирляндами украсят главную ёлку Белгорода
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