Главную новогоднюю ёлку в Белгороде откроют со спецэффектами

Кроме того, на сайте госзакупок появились данные, что Дирекция фестивалей 11 декабря заключила договор на создание произведений с предоставлением на него неисключительной лицензии. Связано ли это с открытием новогодней ёлки, не уточняется. Сумма контракта — 300 тыс. рублей.