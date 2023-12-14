Posted 14 декабря 2023, 15:56
Published 14 декабря 2023, 15:56
Modified 14 декабря 2023, 15:58
Updated 14 декабря 2023, 15:58
Вячеслав Гладков сообщил подробности о создании особой экономической зоны в Шебекино. По словам главы региона, область уже получила от правительства РФ соответствующий документ.
Сейчас наша задача — отработать с федеральными министерствами и максимально оперативно создать этот механизм, чтобы он уже начал оказывать реальную поддержку.
Вячеслав Гладков
Механизм будет направлен на снижение налоговой нагрузки. Речь идёт о налоге на прибыль, налоге на землю и имущество, налоге по страховым выплатам. Затем на сокращение амортизационных поступлений.
Я уверен, что это достаточно существенный механизм. Когда я встречался с руководителями предприятий, то они задавали такой вопрос мне, а сейчас озвучили его уже и главе государства. Владимир Владимирович соответствующее поручение правительству уже дал. Мы начинаем работать с федеральными министерствами.
Вячеслав Гладков
Ранее губернатор также отметил, что предприятия в Шебекинском горокруге понесли большой урон во время обстрелов. Поддержка таких предприятий очень важна.
Напомним, что помочь в восстановлении производства и имущества предприятий попросила Владимира Путина жительница Шебекино во время прямой линии.