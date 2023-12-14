«Все должны быть в равных условиях»: Владимир Путин — о добровольцах

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В ходе объединённой пресс-конференции с прямой линией президент России Владимир Путин сообщил, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с военными.
Глава страны заявил, что стоит внести изменения в закон, но понадобится правильная формулировка.
Все добровольцы, все, кто защищает интересы России с оружием в руках, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. Возможно, необходимы изменения в законе. Нужно только правильно сформулировать — уверен, депутаты Госдумы поддержат.
Владимир Путин, президент России
Президент пообещал добиться того, чтобы необходимую одинаковую поддержку со стороны государства получили все.
Напомним, что Бел.Ру ведёт онлайн-трансляцию прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина.