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Published Сегодня, 09:47

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Военные

«Все должны быть в равных условиях»: Владимир Путин — о добровольцах

14 декабря 2023, 09:47
Фото: Midjourney
Военные

Путин считает, что все добровольцы должны быть в одинаковых условиях с военными

О возможных изменениях в законе сообщил президент страны. В ходе прямой линии он отметил, что у всех добровольцев должны быть одинаковые условия с военными.
Сюжет
Военные

В ходе объединённой пресс-конференции с прямой линией президент России Владимир Путин сообщил, что все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с военными.

Глава страны заявил, что стоит внести изменения в закон, но понадобится правильная формулировка.

Все добровольцы, все, кто защищает интересы России с оружием в руках, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. Возможно, необходимы изменения в законе. Нужно только правильно сформулировать — уверен, депутаты Госдумы поддержат.
Владимир Путин, президент России

Президент пообещал добиться того, чтобы необходимую одинаковую поддержку со стороны государства получили все.

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#Общество#Владимир Путин#Добровольцы#Поддержка#Военные#Александра Склярова#Участники СВО#Прямая линия Владимира Путина - 2023
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