Узнать о состоянии возможно пострадавших белгородских чиновниках отправили в Telegram

Вчера, 13 декабря, стало известно о том, что на территории Краснояружского района близ хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. В тот же день, вечером, источник Telegram-канала Baza сообщил, что в автомобиле в этот момент находились заместитель главы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко, глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и местный житель в возрасте 49 лет. А также то, что из пострадавших Бородаенко получил самые серьёзные травмы.