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ЧП в Краснояружском районе

Узнать о состоянии возможно пострадавших белгородских чиновниках отправили в Telegram

14 декабря 2023, 09:41
Фото: 1MI
ЧП в Краснояружском районе

Белгородские администрации не отвечают на вопрос о пострадавших при подрыве авто

Источник Telegram-канала Baza сообщил о том, что на территории Краснояружского района произошёл взрыв автомобиля с главами администрации и местным жителем, однако комментарии от представителей администраций получить не удалось. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Вчера, 13 декабря, стало известно о том, что на территории Краснояружского района близ хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. В тот же день, вечером, источник Telegram-канала Baza сообщил, что в автомобиле в этот момент находились заместитель главы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко, глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и местный житель в возрасте 49 лет. А также то, что из пострадавших Бородаенко получил самые серьёзные травмы.

Журналистка Бел.Ру попыталась связаться с представителями администраций, но чёткой информации получить не удалось. Как сообщили сотрудники администрации самого Краснояружского района, обратиться за комментарием следует к руководителю аппарата муниципального правительства, однако на связь никто не вышел по причине «планёрки» даже после указанного времени её окончания.

Что касается администрации Вязовского сельского поселения, то там сообщили, что прокомментировать ситуации не могут.

— Ну, читайте в Telegram — мы ничего не можем сказать.
— А кто может?
— …

Напомним, что один из пострадавших мужчин находится в критическом состоянии. Как сообщил ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, у мужчины частичная ампутация ног. Он находится в отделении реанимации под аппаратом ИВЛ.

Состояние пострадавшей женщины оценивали средней тяжестью. У неё фиксированы ушибы, сотрясение головного мозга. Минно-взрывная травма. Третий пострадавший получил сотрясение мозга, закрытую травму органов грудной клетки и брюшной полости. Они находятся в городской больнице № 2 Белгорода.

Пострадавшего с частичной ампутацией ног, рассказал Вячеслав Гладков, возможно будет переведён для продолжения лечения в федеральный медицинский центр после того, как его состояние стабилизируется. В настоящее время он находится в областной больнице.

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