Спикер ЗС Карелии Шандалович обозначил приоритеты парламента на 2024 год

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
По словам спикера парламента Карелии, будущий год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Из этого следует, что акцент в законодательных актах будет сделан на вопросах, посвященных семьям, в том числе и многодетным, а также поддержке материнства и детства, пишет karelinform.ru.
При этом Шандалович добавил, что, безусловно, в центре внимания депутатского корпуса будет поддержка участников специальной военной операции и их семей:
«Мы продолжим делать все, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну и противостоят нацизму, знали, что государство поддерживает и их близких».
Он добавил, что в числе приоритетных направлений законодательства будет разработка решений для развития экономики, роста доходов бюджета и привлечения инвесторов, которые планируют строить предприятия и создавать рабочие места в регионе.
Как рассказал Элиссан Шандалович, в течение 2024 года парламентарии будут работать над бюджетом: «Да, главный финансовый документ непростой, но вместе с главой, правительством Карелии мы будем искать возможность выделить средства на такие важные для региона направления, как программы инициативного бюджетирования, проектирование и строительство очистных сооружений, обновление парка пожарных машин, сокращение кредиторской задолженности медицинских учреждений».
В новом году, по словам Шандаловича, также планируется продолжить сотрудничество с новыми регионами и их органами законодательной власти. Предстоит наладить взаимодействие с Витебским областным Советом депутатов Республики Беларусь. С этой целью разработан план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве с белорусскими коллегами, который предстоит подписать, добавил спикер ЗС.
«Следующий 2024 год станет для Законодательного собрания Республики Карелия особенным. Он пройдет под знаком 30-летия карельского парламентаризма. Это, безусловно, и знаковый исторический рубеж, и повод подвести итоги, и новая точка отсчета. В юбилейный год коллеги по Парламентской Ассоциации Северо-Запада России доверили мне пост председателя ПАСЗР, — поделился Элиссан Шандалович. — Для меня, для Законодательного собрания Карелии это большая честь и ответственность. Одно из планируемых направлений работы — усиление взаимодействия с другими российскими ассоциациями. Но, безусловно, главная задача — продолжение курса на решение общих для регионов Северо-Запада вопросов».