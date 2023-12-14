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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Владимир Путин

Путин ответил, когда наступит мир

14 декабря 2023, 09:45
Фото: кадр из трансляции
Владимир Путин

Путин: Цели России на СВО не меняются

На прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Владимиру Путину задали вопросы о ходе спецоперации, в том числе о том, когда наступит мир. Глава государства ответил, что это произойдёт, когда Россия добьётся своих целей.
Сюжет
СВО

Когда наступит мир? Такой вопрос интересует многих россиян, поэтому его среди первых озвучили в ходе прямого эфира с президентом.

«Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в спецоперации», — ответил Владимир Путин. По словам главы государства, цели в ходе СВО не изменились и звучат так же — денацификация и демилитаризация Украины, её нейтральный статус.

Так как соседнее государство не захотело договариваться по демилитаризации, России пришлось применять другие меры, заявил президент. По словам Путина, только с начала так называемого контрнаступления уничтожено более 700 украинских танков.

Прямая линия, совмещённая с пресс-конференцией, началась в 12:00. Во время прямого эфира президент отвечает на вопросы журналистов и рядовых граждан страны.

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#Владимир Путин#Пресс-конференция#Мир#Инна Рогова#СВО#Прямая линия Владимира Путина - 2023
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