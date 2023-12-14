Путин ответил, когда наступит мир

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Когда наступит мир? Такой вопрос интересует многих россиян, поэтому его среди первых озвучили в ходе прямого эфира с президентом.
«Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в спецоперации», — ответил Владимир Путин. По словам главы государства, цели в ходе СВО не изменились и звучат так же — денацификация и демилитаризация Украины, её нейтральный статус.
Так как соседнее государство не захотело договариваться по демилитаризации, России пришлось применять другие меры, заявил президент. По словам Путина, только с начала так называемого контрнаступления уничтожено более 700 украинских танков.
Прямая линия, совмещённая с пресс-конференцией, началась в 12:00. Во время прямого эфира президент отвечает на вопросы журналистов и рядовых граждан страны.
Бел.Ру ведёт онлайн-трансляцию мероприятия.