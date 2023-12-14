Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Специалисты подсчитали среднюю стоимость месячной продуктовой корзины на одного человека. Выяснилось, что этот показатель с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года увеличился на 5,3% — до 5803,4 рубля. В расчёты вошли 33 продукта, включая яйца, мясо, рыбу, молоко, муку, хлеб, крупы, сахар и овощи.
Самая дешёвая продуктовая корзина оказалась в Белгородской области — 4783,9 рубля. Недалеко ушли Мордовия и Татарстан — их показатели составили 4795,2 рубля и 4980,5 рубля соответственно.
В Москве средняя цена составила 6992,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 6455,6 рубля. Самые дорогие продукты оказались на Чукотке — 15 184,6 рубля и в Магаданской области — 10 380,9 рубля.
Отметим, что в последнее время в Белгородской области подорожали куриные яйца, поэтому горожане штурмуют фермерские ярмарки. Из-за возникшего ажиотажа белгородцам запретили давать больше двух десятков в руки.