Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина

Специалисты подсчитали среднюю стоимость месячной продуктовой корзины на одного человека. Выяснилось, что этот показатель с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года увеличился на 5,3% — до 5803,4 рубля. В расчёты вошли 33 продукта, включая яйца, мясо, рыбу, молоко, муку, хлеб, крупы, сахар и овощи.