Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Продукты

Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина

14 декабря 2023, 14:18
Фото: 1MI
Продукты

Стоимость продуктовой корзины белгородцев составила 4,8 тыс. рублей

В Руспродсоюзе рассказали о средней стоимости месячной продуктовой корзины на одного человека во всех регионах. В Белгородской области показатель оказался ниже, чем по всей России. Дороже остальных корзина стоит на Чукотке.

Специалисты подсчитали среднюю стоимость месячной продуктовой корзины на одного человека. Выяснилось, что этот показатель с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года увеличился на 5,3% — до 5803,4 рубля. В расчёты вошли 33 продукта, включая яйца, мясо, рыбу, молоко, муку, хлеб, крупы, сахар и овощи.

Самая дешёвая продуктовая корзина оказалась в Белгородской области — 4783,9 рубля. Недалеко ушли Мордовия и Татарстан — их показатели составили 4795,2 рубля и 4980,5 рубля соответственно.

В Москве средняя цена составила 6992,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 6455,6 рубля. Самые дорогие продукты оказались на Чукотке — 15 184,6 рубля и в Магаданской области — 10 380,9 рубля.

Отметим, что в последнее время в Белгородской области подорожали куриные яйца, поэтому горожане штурмуют фермерские ярмарки. Из-за возникшего ажиотажа белгородцам запретили давать больше двух десятков в руки.

«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Узнать подробнее
Читайте также:
Не в космосе, но высоко: что происходит с ценами на машины от «АвтоВАЗа»?Мэрия Белгорода сняла с торгов по очистке пляжей ИП, предложившего цену на 60% нижеНет птичников? Жителям Черноземья объяснили высокие цены на яйца
#Белгородская область#Продуктовая корзина#Цены#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05